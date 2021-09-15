جامعة الأزهر تعلن فتح باب تنسيق الطلاب الوافدين.. اعرف شروط الالتحاق

أعلن مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر، فتح باب القبول للطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم الجامعي بجامعة الأزهر الشريف للعام 2021-2022، وذلـك فـي الفتـرة مـن اليـوم الأربعاء الموافـق 2021/9/15 وحتـى يـوم الجمعـة الموافق 15 أكتوبر المقبل، للكليات العملية والنظرية، وحتى الفترة 2021/11/1 للكليات الدينية.

تنسيق جامعة الأزهر للوافدين

وأتاحت جامعة الأزهر التسجيل الإليكتروني بخصوص تنسيق جامعة الأزهر للوافدين من خلال الرابط التالي من هنـــا.

وبخصوص خطوات الالتحاق بجامعة الأزهر قال مكتب التنسيق إنه سوف يظهر للطالب «كود الدفع» وعليه أن يحتفظ به، ثم يقوم بالدفع باستخدام (فوري) والدخول مرة أخرى بعد عملية الـدفع علـي الـرابط التـالي من هنـــا، وذلك لاستكمال ملء الرغبات للكلية التي تريد الالتحاق بها، ثم بعد ذلك يجرى طبع النموذج المرفق وتقدم به مع كافة الأوراق المطلوبة لدى مكتب تنسيق القبول الفرعي بالإدارة العامة للطلاب الوافدين بالعباسية وعنوانه « العباسية - شارع أحمد سعيد – مدينة البعوث الاسلامية - أمام نادي اتحاد الشرطة الرياضي- بجوار جوازات البعوث».

خطوات التقدم إلى تنسيق الوافدين

أعلنت جامعة الأزهر خطوات التقدم إلى تنسيق الوافدين 2021 وهي :

1- الدخول على الموقع الإلكتروني لجامعة الأزهر لتسجيل البيانات الأساسية.

2- سيظهر لك الموقع ( كود الدفع ) احتفاظ به، ثم توجه إلى دفع رسوم التسجيل من خلال فوري.

3- قم بتصوير إيصال الدفع 3 صور.

4- قم بالدخول مرة أخرى على نفس الموقع لتسجيل الكليات التي ترغب الالتحاق بها برقم جواز السفر.

5- اطبع استمارة الرغبات، وتوجه بها وبجميع الأوراق المذكورة بالإعلان إلى مكتب التنسيق الفرعي بالإدارة العامة للطلاب الوافدين بمدينة البعوث الإسلامية وعنوانها :. العباسية - شارع أحمد سعيد - مدينة البعوث الإسلامية – اسلم ندى اتحادالشرطة الرياضي - بجوار جوازات البعوث.

الأوراق المطلوبة للطالب الوافد للالتحاق بجامعة الأزهر

وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة للطالب الوافد للالتحاق بجامعة الأزهر في العام الجامعي 2021/2022:

أولا: الطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية الأزهرية أو ثانوية البحوث:

1- أصل الشهادة الثانوية وعدد 3 صور منها.

2- أصل شهادة الميلاد وعد 3 صور منها.

3- أصل جواز السفر للإطلاع وعدد 3 صور منه ( ويكون ساريا ).

4- إقامة سارية وعدد 3 صور منها.

5- استمارة بيانات طالب وافد ( مرفقة مع الإعلان أطبعها وقم بملئها ).

6- استمارة اختيار طالب واقد وعدد 3 صور منها.

7- عدد 6 صور شمسية 1 × 1.

ثانيا: الطلاب المستجدين الحاصلين على المعادلة الثانوية الأزهرية أو المعادلة للادوية البعوث

1ـ خطاب من السفارة التابع لها الطالب بالموافقة على التحاقه بجامعة الأزهر.

2- أصل الشهادة الثانوية وعد 3 صور منها.

3- أصل شهادة الميلاد موثقه من الخارجية المصرية وعدد 3 صور منها.

4 - أصل جواز السفر للاطلاع وعدد ۳صور منه ( ويكون ساريا ).

5- إقامة سارية وعدد 3 صور منها.

6- استمارة بيانات طالب وافد ( مرفقة مع الإعلان أطبعها وقم يملئها ).

7ـ استمارة اختيار طالب واقد وعدد 3 صور منها.

8- عدد صور شمسية 4 × 6.

ثالثا: الطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية المعادلة للثانوية العامة المصرية:

1- خطاب من السفارة التابع لها الطلاب بالموافقة على التحاله بجامعة الأزهر.

2- معادلة الشهادة الثقوية من إدارة الامتحات قسم المعادلات بوزارة التربية والتعليم ( ١٤ش أمین سامي القصر العيني أمام عمارات العرائس ).

3- في حالة عدم المعادلة على الطالب إحضار خطاب من الملحق الثقافي للدولة المانحة للشهادة، بأن هذه الشهادة تلتحق بجامعات الدول المانحة لها أو لخطاب من الملحق الثقافي المصري، يفيد بأن هذه الشهادة تلتحق بجامعات الدول الملحقة بها.

4- أصل الشهادة الثانوية موثقه من الخارجية المصرية وعدد 3 صور منها.

5- أصل شهادة الميلاد و عدد 2 صور منها.

6- اصل جواز السفر للإطلاع وعدد مصور منه ( ويكون ساريا ).

7- إقامة سارية وعد 3 صور منها.

8- استمارة بيانات طالب وافد.

9- استمارة اختيار طالب وافد.

10- عدد 6 صور شمسية 1 × 6.

رابعا: الطلاب المستنفذين فرص البقاء ( إعادة القيد )

1- أصل الشهادة الثانوية موثقة من الخارجية المصرية وعدد 3 صور منها.

2- أصل شهادة الميلاد وعد 3 صور منها.

3- أصل جواز السفر للإطلاع وعدد 3 صور منه ساريا).

4- إقامة سارية وعدد 3 صور منها.

5- بيان حالة من الكلية المستنفذ منها الطالب/ الطالبة.

6- استمارة اختيار طالب وافد.

7- عدد 6 صورشمسية.