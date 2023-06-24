«التعليم العالي»: إدراج 13 جامعة مصرية في تصنيف «ليدن» الهولندي

أشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتطور العلمي والبحثي الذي تشهده الجامعات المصرية؛ الذي انعكس على دخولها في العديد من التصنيفات الدولية المرموقة خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بتوجيه مباشر من القيادة السياسية للارتقاء بأداء منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وفقًا للمعايير العالمية.

جامعة القاهرة تتصدر الجامعات المصرية والإفريقية بتصنيف «ليدن» للعام 2023

أكد «عاشور» اهتمام الوزارة بتحسين ترتيب الجامعات المصرية في أنظمة تصنيف الجامعات العالمية المختلفة، الذي يأتي ضمن بنود الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي أطلقت في 7 مارس 2023، واشتملت على سبعة مبادئ، منها المرجعية الدولية، موضحًا أن الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية حققت تقدمًا بارزًا في التصنيفات الدولية المختلفة.

وفي هذا الإطار، جرى إعلان نتائج تصنيف («ليدن» CWTS Leiden ) لعام 2023، وأظهر إدراج 13 جامعة مصرية من إجمالي 1411 جرى إدراجها في التصنيف لهذا العام، وتصدرت جامعة القاهرة قائمة الجامعات المصرية والإفريقية المدرجة في التصنيف، حيث جاءت في المرتبة 279 عالميًا، وجاءت جامعة عين شمس بالمركز الثاني محليًا والمرتبة 537 عالميًا، في حين حصلت جامعة المنصورة على المركز الثالث محليًا والمرتبة 572 عالمياً، تليها جامعة الإسكندرية بالمركز الرابع محليًا والمرتبة 617 عالميًا، تليها جامعة الزقازيق بالمرتبة الخامسة محليًا والمركز 637 عالميًا.

تصنيف الجامعات 2023

حصلت جامعة أسيوط على المرتبة 832 عالميًا، تليها جامعة طنطا بالمرتبة 907 عالمياً، ثم جاءت جامعة الأزهر في الترتيب 925 عالمياً، تليها جامعة المنوفية بالترتيب 1062 عالمياً، ثم جامعة بني سويف بالترتيب 1145 عالمياً، تليها جامعة بنها بالترتيب 1232 عالمياً، ثم جامعة المنيا بالترتيب 1311 عالميًا، وجاءت جامعة كفر الشيخ بالمرتبة 1380 عالمياً.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن تصنيف («ليدن» CWTS Leiden) يعتمد في تقييمه على الأبحاث المنشورة في صورة مقال علمي أو مرجعي مبوب في قاعدة بيانات Web of Science، التي تصدرها دار النشر Clarivate Analytics الأمريكية، والمنشورة في أعلى 1%، و5%، و10%، و50% من قائمة المجلات العالمية، مضيفًا أن التصنيف يستخدم مجموعة من المؤشرات الببليومترية التي توفر إحصاءات على مستوى الجامعات حول التأثير العلمي والتعاون والنشر في المجلات العلمية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية المختلفة يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية، وكذلك التدريب على النشر الدولي، إضافة إلى ما تقوم به الجامعات من تحفيز للباحثين بكل الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المُتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًا في عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري.