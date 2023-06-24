اكتمال وصول حجاج السياحة إلى مكة.. 16 ألف مصري يستعدون للتصعيد على عرفات

أعلنت سامية سامي وكيل وزارة السياحة ورئيس بعثة الحج السياحي، اكتمال وصول حجاج السياحة، وعددهم 16 ألفا و100 حاج إلى مكة المكرمة، استعدادا لبدء تصعيد الحجاج على صعيد عرفات بعد غدا الاثنين، لتأدية الركن الأعظم للحج وهو الوقوف بعرفة، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 9 من ذي الحجة.

جميع حجاج السياحة بخير.. حالتان فقط بالمستشفى

أضافت لـ«الوطن» أن جميع حجاج السياحة بخير، عدا حالتان فقط ما زالتا تعالجان إلى الآن بمستشفيات مكة المكرمة، مشيرة إلى أنه في حال عدم اكتمال شفائهما قبل التصعيد لعرفة، فسيجري تصعيدهما عبر عربات إسعاف مجهزة، بالتنسيق مع الجهات السعودية الصحية إذا ما كانت حالتهما تسمح بذلك.

أشارت رئيس بعثة الحج السياحي، إلى أن لجان وزارة السياحة بالمملكة العربية السعودية لمتابعة موسم الحج، وعددها 12 لجنة، تعمل على مدار اليوم، في خدمة الحجاج المصريين، لافتة إلى أن كل لجنة من تلك اللجان لها دور معين لتقديم كل أوجه الدعم للحجاج منذ بدء سفرهم من المطارات والمنافذ البرية والبحرية المصرية، حتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن بعد أداء المناسك، موضحة أن هناك عمليات مرور مفاجئة على الفنادق التي يقيم بها المصريون للتأكد من توافر كل الخدمات لهم وفقا لبرنامج الحج المعتمد من وزارة السياحة والآثار.

أوضحت أن بعثة الحج السياحي لم تتلق أي شكاوى من الحجاج تجاه الشركات السياحية المنظمة للبرامج، مشددة على أن كل الشركات السياحية التزمت بشكل تام بكل ضوابط الحج السياحي التي أصدرتها الوزارة في مارس الماضي.

وأوضحت أن عدد الوفيات بين حجاج السياحة بلغ 3 حالات جرى دفنهم جميعا بمعرفة أهلهم وبحضور مندوبي بعثة الحج السياحي بالمملكة العربية السعودية، لافتة إلى أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بكورونا أو بأي أمراض معدية أو أوبئة.