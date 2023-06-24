تسويق سياحة الأقصر: زيارة النجوم العالميين لمصر أهم عوامل جذب السياح

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن المدرب الإسباني بيب جوارديولا وصف زيارته لمصر بأنها هديته إلى أسرته، مؤكدا أن ذلك التصريح يعد دعايا كبيرة جدًا للسياحة المصرية، خاصة أنه خرج من أشهر مدربي كرة القدم في العالم.

المدرب الإسباني سيختم رحلته في مصر بزيارة معبد أبو سمبل

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة « TeN» أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا يرغب في زيارة عدد كبير من الأماكن السياحية، ومنها طريق الكباش الذي تم تجديده وافتتاحه مؤخرًا، وأهرامات الجيزة والأقصر وأسوان، وسيختم رحلته في مصر بزيارة معبد أبو سمبل.

زيارة مصر من النجوم والمشاهير العالميين واحدة من أهم عوامل جذب السياح

وأكد رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر في مداخلته مع الإعلامية ياسمين سيف، أن زيارة النجوم والمشاهير العالميين خاصة في مجال الرياضة مثل جوارديولا ومحمد صلاح، إلى مصر تعد وسيلة من أهم عوامل جذب السياح، بالإضافة إلى كونها دليل على أن مصر هي دولة آمنة ومستقرة وقادرة على استقبال الزائرين.