إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في مركز الفتح وحي شرق أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات إزالة مخالفات البناء وكافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة مستمرة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لافتا إلى أنه تم تنفيذ إزالة 5 حالات تعد على أراض زراعية ومخلفات بناء بمركز الفتح وحي شرق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الأجهزة التنفيذية بمركز الفتح وحي شرق تمكنت من إزالة 5 حالات تعد على أراض زراعية ومخالفات بناء، حيث تم تنفيذ إزالة مخالفة لأعمدة الدور الأول علوي خارج الحيز العمراني بعزبة شنودة ببني مر.

إزالة مخالفات بناء

كما تم تنفيذ عدد 2 حالة إزالة، حيث تم تنفيذ إزالة بالطوب الأبيض بميدان قرية الواسطى، كما تم تنفيذ إزالة بالطوب الأبيض بمنشية المعصرة بقرية الواسطى بمركز الفتح، كما تم تنفيذ إزالة مخالفتي بناء بمنطقة شارع تقسم الحقوقين بحي شرق أسيوط.