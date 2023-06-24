توريد 134 ألف طن قمح لشون وصوامع أسيوط منذ بدء موسم الحصاد

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، توريد 133 ألفا و987 طنا من القمح المحلي للشون والصوامع ومراكز التجميع على مستوى المحافظة، منذ بدء موسم التوريد حتى الآن.

حل أي مشكلة تواجه عمليات التوريد

وأكد محافظ أسيوط، متابعته المستمرة واليومية لأعمال التوريد لكل المواقع التخزينية، سواء عن طريق جولاته المستمرة أو اجتماعاته الدورية أو تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن ومسؤولي الزراعة والتموين، للمرور والنزول إلى أرض الواقع لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد.

ارتفاع معدلات التوريد

من جانبه، أوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن كميات القمح الموردة في تزايد مع انتهاء موسم الحصاد، حيث تم توريد 49585 طنا بشون البنك الزراعي المصري، و21615 طنا و564 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، إضافة إلى 41966 طنا و417 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر في مركز أبنوب، و8547 طنا و630 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال، و10950 طنا و447 كجم إنتاج التقاوي، ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 133 ألفا و987 طن قمح.