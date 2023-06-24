طلاب «علاج طبيعي» كفر الشيخ يكرمون عميد ووكلاء الكلية: بيسهلوا علينا الصعاب

نظم طلاب الفرقة الأخيرة بكلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ، ممرا شرفيا كبيرا أمام الكلية، وذلك لتكريم عميد ووكلاء الكلية، وتعبيرا عن امتنانهم لهم، بالتزامن مع انتهاء ماراثون امتحانات نهاية العام 2022 - 2023.

ممر شرفي لتكريم عميد ووكلاء كلية العلاج الطبيعي

واصطف طلاب الفرقة الأخيرة بكلية العلاج الطبيعى أمام أبواب الكلية، في ممر شرفي لتكريم الدكتور فايز الشامي، عميد الكلية، والدكتورة إيمان عبد الفتاح، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عويضة، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عقب مناقشة مشاريع تخرج الدفعة السادسة بكلية العلاج الطبيعى PT6؛ إذ احتفي الطلاب بقيادات الكلية، واستقبلوهم بالورود، تقديراً لهم، ولعطائهم المستمر، وتعاونهم معهم خلال فترة دراستهم بالكلية.

وعبّر الطلاب عن حُبهم العميق لقيادات كلية العلاج الطبيعي المتمثلة في عميد ووكلاء الكلية، وسط تصفيق حار منهم، تحية لهم، وشكر على محبتهم لهم، ومساعدتهم خلال فترة دراستهم بالكلية، فضلا عن توجيه النصائح لهم بصفة مستمرة.

طالب: اتفقنا على الممر الشرفي من خلال جروب «الواتساب»

أحمد سامي، أحد طلاب الفرقة الأخيرة بكلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ، أكد لـ«الوطن»، أنهم استخدموا جروب «الواتساب»، من أجل التحضير للممر الشرفي، إذ اتفقوا مع بعضهم على التفاصيل كافة الخاصة بذلك اليوم، مضيفا: «اتفقنا إننا نكرّم عميد ووكلاء كلية العلاج الطبيعي، لأنهم يستحقوا ده، كفاية تعاملهم الحلو معانا وأنهم بيقدرونا وبيسهلوا علينا كل الصعاب».

وأضاف «سامي»: «الدفعة السادسة بكلية العلاج الطبيعي PT6 كتبت سطورها الأخيرة، بمناقشة مشاريع التخرج مع إقامة ممر شرفي لعميد الكلية والوكلاء، وسعداء جدا باليوم الجميل ده اللي مش هيتنسي أبدا»، مشيرا إلى أنّ قيادات كلية العلاج الطبيعي تفاجئوا بهذا الممر الشرفي وكانوا في غاية السعادة لهذا الأمر.

عميد ووكلاء الكلية: مستمرون في بذل العطاء

من جانبه، أعرب الدكتور فايز الشامي، عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتورة إيمان عبد الفتاح، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عويضة، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن شعورهم بالفخر والسعادة البالغة، بما قدمه لهم طلابهم، مشددين على استمرارهم في بذل العطاء لجميع طلاب الكلية.