غدا.. انتهاء امتحانات الترم الثاني بجامعة قناة السويس 

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023، غداً الأحد الموافق، فيما يتم استكمال أعمال الكنترولات حتي بعد عيد الأضحى المبارك تمهيدا لإعلان النتائج.

وقال «مندور» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه وجه بسرعة رصد وإعلان النتائج في كليات جامعة قناة السويس بالإسماعيلية خلال شهر يوليو المقبل فور العودة من إجازة عيد الأضحى.

الإعلان عن نتائج 7 برامج بجامعة الإسماعيلية الأهلية

وأعلن «مندور» عن الانتهاء من إعلان نتائج 7 برامج دراسية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، مشيراً إلى أن النتائج جاءت مُبشرة.

وقال رئيس جامعة قناة السويس اليوم السبت خلال انعقاد مجلس الجامعة، أن الجامعة الأهلية اعتبارا من العام القادم ستعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، لافتاً إلى أنَّه سيتم البدء بـ3 برامج جديدة على الأقل هي برنامج التشييد والبناء بكلية الهندسة وبرنامج آخر للعلاج الطبيعي، وثالث للغة الإنجليزية.

«مندور»: استضفنا أقوى تحالف على مستوى الجامعات المصرية

وقال «مندور»، إنَّ الجامعة استضافت الأسبوع الماضي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، والمجلس الأعلى للجامعات على مدار يومين تمّ خلالهما عقد أكبر تحالف بين 13 جامعة مصرية حكومية، وأهلية، وخاصة، وتكنولوجية، مضيفًا أنَّه تمّ خلاله عقد 11 برتوكول تعاون بمشاركة 4 شركات صينية كبرى، وبمشاركة اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.