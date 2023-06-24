الشباب والرياضة بالبحيرة تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو «صور»

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بقيادة الدكتور إبراهيم خضر العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية على مدار اليوم، وأيضا احتفالات فنية وتشغيل أغاني وطنية بجميع مراكز الشباب، وذلك بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو التي تعد نقطة انطلاق لمسيرة التنمية الشاملة في مصر لبناء الجمهورية الجديدة، وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة

احتفالات البحيرة بذكرى ثورة 30 يونيو

وشهدت فعاليات الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وعقد ندوات وورش عمل عن ثورة 30 يونيو، يحاضر فيها متخصصين في العمل السياسي والعسكري بمراكز الشباب.

وشهدت إدارة شباب شبراخيت بمركز شباب «محلة بشر» الاحتفال اليوم بحضور عدد 600 عضو من أعضاء مراكز الشباب.

قالت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن ثورة 30 يونيو تمثل نموذجا فريدا في تاريخ الثورات الشعبية، جسدت معاني وقيمًا غالية أهمها قدرة الشعب المصري على تجاوز المنح والتحديات، التي تغلب عليها بوحدته واصطفافه الوطني، وانحياز قواته المسلحة لمطالب الشعب، وبما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة.

وعى الشعب في ثورة 30 يونيو

وأشارت نائب محافظ البحيرة أن ثورة 30 يونيو، تؤكد على وعي أبناء الوطن وتعكس قدرتهم على صنع حاضرهم ورغبتهم في خلق مستقبل أفضل.