حسين عبدالغني: مصر استردت روحها الحضارية في ثورة 30 يونيو

قال الكاتب الصحفي والإعلامي حسين عبدالغني، إنّ مصر استردت روحها الحضارية في ثورة 30 يونيو، موضحًا: «مصر لم تكن أبدا بلدا متعصبا أو مغلقا على نفسه، ولولا ثورتي يناير و30 يونيو لما أمكن استرداد روح مصر، ونحتاج أن نكون على قلب رجل واحد في المرحلة المقبلة، والسمو بما هو وطني عن كل ما هو سياسي».

شاركت في الثورة لإسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية

وأضاف «عبد الغني»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج «60 دقيقة»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن ثورة 30 يونيو كانت حركة تاريخية وسعيد بأني جزء من حركة شعب بأكمله، وشاركت في الثورة لإسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية، «أول شيء هو الشغف، لأن الصحافة والإعلام تقوم على هذا الأمر، ثانيا، لا يمكن أن يكون هناك صنايعي دون أن يكون صبي، وبالتالي لا يجب الصحفي أو الإعلامي أن يكون متكبرا على التعلم ممن حوله».

الشغف هو النقطة الأساسية وهناك التعلم الدائم

وتابع: «بالنسبة لي، كانت أفضل جائزة حصلت عليها، هي أن فلاحا قال لي إنكم تعبرون عن صوتنا، وأعتقد أن هذه أفضل جائزة من الممكن أن يحصل عليها أي صحفي، ومن ثم، فإن الشغف هو النقطة الأساسية وهناك التعلم الدائم».