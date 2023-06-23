اقرأ غدا في عدد «الوطن».. «مصر - الهند» شراكة استراتيجية

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

رئيس وزراء الهند يصل اليوم لـ«القاهرة»، بدعوة من الرئيس السيسي

«مصر- الهند» شراكة استراتيجية

السيي: نتطلع لزيادة الاستثمارات الفرنسية بمصر

الرئيس يبحث مع رئيس جنوب أفريقيا تسوية نزاعات القارة.. ويناقش مع نظيره الكينى الأزمة السودانية

الزيارة هى الأولى منذ 40 عاما وتعكس التطور السريع في التعاون المشترك بين البلدين.. وتنسيق تام حول القضايا الإقليمية

التبادل التجارى بين الدولتين بلغ 7 مليارات دولار فى 2021

«نارنيدا مودى»: متحمس لزيارة مصر لأول مرة بعد شهور من مشاركة الرئيس السيسى فى احتفالاتنا بعيد الجمهورية ونسعى لشراكة فى كل المجالات

«بيومى»: «القاهرة» مؤهلة فنيا لحضور اجتماعات وفعاليات «قمة العشرين»

«حجازى»: تقدمان نموذجاً جديداً للاستقلالية الإقليمية

كُتاب وسياسيون هنود: الزيارة تعطى زخماً للشراكة متعددة الأوجه بين الدولتين

«باتكى»: سيكون التركيز على مناقشة قضايا التعاون فى مجالات الدفاع والتعليم والاقتصاد والانضمام لـ«البريكس»

«الأساتذة».. مشروع غنائى برعاية «المتحدة»

مدحت صالح: نسعى لإعادة صياغة الأعمال الغنائية القديمة.. و«الشركة» صاحبة دور كبير فى دعم المشروع.. وموسيقى طلال مداح ستكون مفاجأة الحفل.. وخطة كبيرة لدعم المواهب

رئيس الأوبرا: «المتحدة» ستقدم لنا خدمات عظيمة فى مشروع «مدحت صالح والكبار»

طارق الشناوى: أتمنى استكمال المشروع بصوت على الحجار ومحمد الحلو

الطريق إلى الوطن

الأنبا دانيال لـ«الوطن»: «تمرد».. كارت أحمر لطرد «الإخوان»

سكرتير المجمع المقدس: السيسي أنقذ الدولة فى 2013 من الانهيار

قبل ثورة 30 يونيو كانت أوضاع الأقباط صعبة وتدار بالأهواء الشخصية وحسب المزاج

جريدة «الوطن» شريك فى النجاح بعدما تحدت الجميع واستضافت أصعب اجتماع للحركة يوم 3 يوليو ولم تعبأ بتهديدات الجماعة الإرهابية بحرق المقر

«تمرد» لاقت ترحيبا شعبيا كبيرا مع الإعلان عن إطلاقها.. وكتبنا الاستمارة بأسلوب بسيط لتصل إلى أهالينا فى أبعد قرية ونجع على مستوى مصر

الدولة تنتظر صدور قانون الأحوال الشخصية للأقباط بالتوازى مع قانون الأسرة للمسلمين

الصفحة الثانية

الأنبا دانيال لـ«الوطن»: الرئيس السيسي أنقذ الدولة فى 2013 بعد أن كانت على حافة الانهيار والخراب

سكرتير المجمع المقدس: قبل «30 يونيو» كانت أوضاع الأقباط صعبة.. وتدار بالأهواء الشخصية وحسب المزاج

الوضع تغير بعد الثورة حيث سارت الأمور بهدوء مما أظهر نوعاً من الانسجام والمحبة

البابا مصاب بالتهاب في العصب السابع وهناك تحسن فى حالته ويخضع لعلاج دوائى وطبيعى

الصفحة الثالثة

زيارة «مودى» تستهدف تعزيز التعاون فى كل المجالات «سياسياً واقتصادياً وأمنياً»

«مصر - الهند».. شراكة استراتيجية

«القاهرة - نيودلهى»

تاريخ من العلاقات والصداقة

الزيوت المعدنية

الأسمدة والكيماويات غير العضوية

الصفحة الرابعة

تطور العلاقات إلى التعاون الاستراتيجى

خبراء: زيارة رئيس وزراء الهند تعكس مكانة مصر إقليمياً ودولياً ودورها المحورى فى القضايا الرئيسية

«العمدة»: الهند شريك تجارى مهم.. والخامس عالمياً فى الاقتصاد باستثمارات تصل 3.3 تريليون دولار

«بركات»: الدولتان تربطهما علاقات متميزة وتاريخية وشراكة استراتيجية فى مجالات التنمية

الرئيس السيسى ورئيس وزراء الهند خلال لقاء سابق

«العنانى»: الزيارة تأتى استكمالاً لنجاح جولة الرئيس السيسى فى يناير الماضى.. والهند مهتمة بالاستثمار فى منطقة القناة

وهناك مصالح مشتركة لتدعيم التعاون الاقتصادى.. وحجم التبادل التجارى بين «القاهرة ونيودلهى» بلغ 7.5 مليار دولار

السفير جمال بيومى: «القاهرة» مؤهلة فنياً لحضور اجتماعات وفعاليات «قمة العشرين»

مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر قدمت تسهيلات لتدفق مزيد من الاستثمارات الهندية

الرئيس السيسى يحمل على عاتقه ملف السياسة الخارجية عبر سلاح «الدبلوماسية الرئاسية» ومصر تدرس تخصيص مساحة أرض للصناعات الهندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الصفحة الخامسة

تعطى زخماً لشراكة «متعددة الأوجه»

خبراء هنود: الزيارة ستعزز العلاقات التاريخية والتعاون الاقتصادى وتدعم التفاهم غير المسبوق

«كامار»: مصر أحد أهم شركاء الهند التجاريين بأفريقيا.. وتوجد آليات عديدة لتسهيل العلاقات التجارية والاقتصادية

«باتكى»: سيكون التركيز على قضايا التعاون فى التعليم والاقتصاد والانضمام لـ«البريكس»

السفير محمد حجازى: زيارة رئيس وزراء الهند تأتى فى توقيت شديد الأهمية والتعقيد على الساحة الدولية والإقليمية

رئيس «جمعية الصداقة»: الهند قدمت فى «COP27» 18 مليار دولار استثمارات فى «الهيدروجين الأخضر»

لا بد من إنشاء جامعة علمية تكنولوجية مصرية هندية على غرار أبرز الجامعات فى العلوم والتكنولوجيا الشهيرة فى مدينة «بانجلور»

الصفحة السادسة

«تمرد».. كارت أحمر لطرد «الإخوان» من المشهد السياسى

محمد عبدالعزيز فى ندوة «الوطن»: استهدفنا توقيع 15 مليون استمارة لسحب الثقة من «مرسى».. ووصلنا لـ 22 مليون توقيع

مؤسس «تمرد»: الحركة وطنية وليست سياسية.. والغضب

كان مسيطراً على رجل الشارع بسبب ممارسات وعنف الإخوان

الحركة لاقت ترحيباً شعبياً مع انطلاقها.. وكتبنا الاستمارة بأسلوب بسيط لتصل بشكل مفهوم للنجوع والقرى

أعلنا عن الحملة فى 28 أبريل.. وتوقيع أول استمارة «تمرد» كان يوم 1 مايو 2013 فى قلب ميدان التحرير

التنظيم الإرهابى استعرض القوة فى مواجهة كل طوائف المجتمع وحاصر مدينة الإنتاج الإعلامى والمحكمة الدستورية العليا

المشهد السياسى فى مصر ينضح بالممارسة.. والإصلاح السياسى مسئولية مشتركة بين الدولة والأحزاب والمجتمع المدنى.. وحجم التحديات كان ضخماً للغاية

الصفحة السابعة

السيسي قال فى اجتماع القوى الوطنية «سنتخذ اليوم قراراً أتحمل نتيجته أنا وأبنائى من القوات المسلحة والشرطة وسنحمى إرادة المصريين».. ومبادرة «حياة كريمة» من أهم مكاسب ثورة 30 يونيو

الحركة انطلقت من دور وطنى لتوجيه غضب المصريين من الإخوان فى مسار صحيح للخلاص

من هذه الجماعة الإرهابية.. وكانت تجمع بداخلها أيديولوجيات متعددة وأفكاراً سياسية مختلفة

الثورة التكنولوجية تلعب دوراً مهماً فى عملية الإصلاح السياسى فحجم المعلومات على وسائل التواصل يتيح نقلها فى أقل من ثانية لإحداث التغيير

الصفحة الثامنة

مدحت صالح: بـ«مشروع الأساتذة» نسعى لإعادة صياغة الأعمال الغنائية القديمة

دعم «المتحدة» للمشروع كبير

«المتحدة» صاحبة دور رئيسى فى دعم المشروع.. والإمكانات الموجودة تحفّز وتفرح وتمنح الأمل.. وموسيقى طلال مداح ستكون مفاجأة الحفل.. وأملك خطة كبيرة لدعم أصحاب المواهب

خالد داغر: «المتحدة» ستقدم لنا خدمات عظيمة فى مشروع «مدحت صالح والكبار» .. ونقاد: للمحافظة على الهوية والارتقاء بالذوق العام

طارق الشناوى: أتمنى استكمال المشروع بأصوات على الحجار ومحمد الحلو.. و«المتحدة» تساهم فى نشر الوعى

فوزى إبراهيم: مدحت صالح من أهم الأصوات وخير مَن يتحمل مسئولية هذا المشروع.. وخالد داغر فنان من طراز رفيع

رئيس الأوبرا: هدفنا جذب جمهور الوطن العربى.. ونحافظ على تراثنا بحفلات أسبوعية