محمد علي رزق يشيد بمسرحية «عيلة أتعمل لها بلوك»: بيناقش قضية مهمة

أشاد الفنان محمد علي رزق، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالعرض المسرحي «عيلة اتعمل لها بلوك»، للفنان محمد صبحي.

محمد علي رزق: العرض ممتع جدًا

وكتب محمد علي رزق قائلًا: «امبارح حضرت عرض (عيلة اتعملها بلوك)، بجد اتبسطت جدا جدا، العرض ممتع جدا، بس أكتر حاجة ممتعة بالنسبالي هي طاقة أستاذ محمد صبحي على المسرح، كنت بتفرج على ممثل في العشرينيات مليان طاقة وحيوية وتركيز، العرض بجد بيناقش قضية مهمة، ومازال أستاذ صبحي قادر إنه يخليك تموت من الضحك على خيبتك».

وأضاف «رزق»: «أستاذة وفاء صادق حب كبييير قد الدنيا والله، مبروك لكل الكاست دكتور كمال عطية، رحاب حسين، ليلى فوزي، محمد يوسف، مايكل ويليم».

مسرحية عيلة اتعملها بلوك

مسرحية عيلة اتعملها بلوك بطولة محمد صبحي ووفاء صادق، ويشارك فيها عدد من أعضاء فرقته استوديو الممثل، وهم: كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف، والمسرحية من تأليف مصطفى شهيب، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي، وأشعار عبدالله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان.