أسعار تذاكر مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك للفنان محمد صبحي.. اعرف مواعيد العرض

يستعد النجم محمد صبحي لبدء الموسم الثاني من عرض مسرحيته «عيلة اتعمل لها بلوك»، بعد نجاحها جماهيريا ونقديا في الموسم الأول لها، ويبدأ الموسم الجديد أيام 27، 28، 29 أبريل على مسرح مدينة سنبل، ويستمر فيما بعد عرضها لنهاية العام.

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» مواعيد ومكان وأسعار عرض مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك للفنان محمد صبحي.

مواعيد عرض مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك

وأعلنت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي أن حجز التذاكر يكون مقدما خلال هذا الأسبوع، مع تخفيضات 30% على كل فئات التذاكر للحجز مقدما، ويبدأ عرض مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك الساعة السابعة مساء، وتعرض أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.

أسعار تذاكر مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك

وتبدأ فئات أسعار تذاكر مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك من 200 جنيه و300 جنيه و500 جنيه و700 جنيه، و1000 جنيه، وهذه الأسعار المعلنة قبل التخفيضات، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي، ويجرى خصم 30% على الحجز مقدما قبل العرض بأسبوع.

مكان مدينة سنبل

وتقع مدينة سنبل التي يعرض فيها مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك بالقرب من مدينة السادس من أكتوبر، على طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، مخرج 4 بعد 20 كيلو من بوابة القاهرة.

ونظمت إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنصورة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، إيفنت عبر صفحتها الرسمية لدعوة الراغبين من الطلاب في التسجيل عبر لينك مخصص لمشاهدة مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك، على أن يبدأ التسجيل فيه اليوم 25 إبريل 2023، بدءا من الساعة الثامنة.

مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك

وتعد «عيلة اتعمل لها بلوك» مسرحية كوميدية غنائية يقوم ببطولتها ويخرجها الفنان محمد صبحي، فارس المسرح العربي، وتشاركه البطولة الفنانة وفاء صادق وكمال عطية ومصطفى يوسف ومحمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبوهيبة، محمد شوقي طنطاوي، أنجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل، محمد عبدالمعطي، وليد هاني والطفلان عبدالرحمن محمود ومريم شريف.

والمسرحية من تأليف مصطفي شهيب، وتصميم ديكورات محمد الغرباوي، وأشعار عبدالله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان.