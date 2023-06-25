خبير مروري يقدم نصائح لقائدي السيارات لتفادي مخالفات تجاوز السرعة

مخالفات عديدة يرتكبها قائدو السيارات أثناء سيرهم على الطرق السريعة والمحاور العامة، من بينها تجاوز السرعة المقررة مما يسبب الحوادث على الطرق، إذ أعطى القانون الحق لرجال الشرطة في اتخاذ أي إجراءات وقائية لتحديد السرعات المسموحة لقائدي السيارات على الطرق السريعة الصحراوية أو الزراعية.

غرامة تجاوز السرعات المحددة وفقا لقانون المرور

وفي هذا الصدد يقول اللواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري إنه بالرغم من تشديد العقوبات على تجاوز السرعة المحددة داخل المحافظات وعلى الطرق السريعة، حيث تم رصد عدد مخالفات تجاوز السرعة يوميًا بمعدل 15 ألف مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية وقد تزيد عن تلك النسبة خاصةً في الإجازات الرسمية، لذلك يجب على قائد السيارة الالتزام بالسرعة المحددة داخل المحافظات وعلى الطرق السريعة للحفاظ على أمنه وسلامته وأمن وسلامة الآخرين.

نصائح لقائدي السيارات لتفادي تجاوز السرعات المحددة

وأوضح الخبير المروري في حديثه لـ«الوطن» أن تحديد السرعة يتم وفقًا لنظم هندسية وتكنولوجية يراعى فيها المسافة وطبيعة المكان وسرعة الرياح وعدد الحارات المرورية ونوعية أحجام السيارات وعددها التي تسير على هذا الطريق ونوعية هذا الطريق من حيث المباني السكنية والمنشآت الهامة والحيوية تحدد السرعة في كل طريق، كما يجب أن يلتزم قائدو السيارة بالسرعة المحددة داخل الأنفاق وبحد أقصى 50 كيلومترا في الساعة وأيضا بمطالع ومنازل الكباري بحد أقصى 40 كيلومترا في الساعة.