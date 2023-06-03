ضبط ‏80 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، إذ أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 79806 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

15473 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

633 مخالفة السير بدون تراخيص.

18 مخالفة موقف عشوائي.

20 مخالفة شروط التراخيص.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.