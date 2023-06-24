تطورات مأساة الغواصة تيتان.. أمريكا وكندا تحققان في أسباب انفجار داخلي

شغلت مأساة الغواصة تيتان الرأي العام العالمي على مدار الأيام الماضية، وفي آخر التطورات بشأن الغواصة، أكد مسؤولون في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا أن السلطات في كلتا الدولتين تواصلان التحقيق في أسباب انفجار داخلي محتمل، أودى بحياة 5 أشخاص كانوا على متن الغواصة، التي كانت في رحلة إلى عمق المحيط الأطلسي، لمشاهدة حطام السفينة تيتانيك.

ووفقًا لصحيفة «ذا إندبندت»، سيبدأ مجلس سلامة النقل الكندي وخفر السواحل الأمريكي، بمساعدة المجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكي، تحقيقات فى سبب الانفجار الداخلى فى الغواصة تيتان، التي تم العثور على حطامها مساء الخميس الماضي، على مقربة من حطام السفينة تيتانيك، على عمق حوالي 4 آلاف متر في قاع المحيط الأطلسي.

العثور على حطام الغواصة تيتان

ووفقاً للصحيفة البريطانية، بحسب تقرير نشرته اليوم السبت، فإنه من غير الواضح ما إذا كان التحقيق يتطرق إلى استفسارات منفصلة أو مشتركة، أو من سيتولى زمام الأمور فيها.

وتأتي إعلانات التحقيق بعد وقت قصير من إعلان خفر السواحل عن وجود حطام من الغواصة، على بعد حوالي 12500 قدم (3810 أمتار) تحت الماء، وعلى بعد 1600 قدم من حطام السفينة تيتانيك.

وكانت الغواصة تيتان، المملوكة لشركة (OceanGate Expeditions)، في رحلة إلى موقع حطام السفينة تيتانيك، وعلى متنها 5 أشخاص، عندما فقدت الاتصال بسفينتها السطحية، بعد ساعة و45 دقيقة من انطلاقها يوم الأحد 18 يونيو، إلى أن تم العثور على حطامها مساء الخميس الماضي، وسط مؤشرات تفيد بأن الغواصة تعرضت لانفجار داخلي.

تكلفة الرحلة على متن الغواصة تيتان

وانطلقت الغواصة تيتان في رحلتها الأخيرة إلى موقع حطام السفينة تيتانيك، الذي يقبع على عمق 4 آلاف متر في قاع المحيط الأطلسي، يوم الأحد الماضي، لكنها فقدت الاتصال مع سفينة الدعم بعد مضي حوالي ساعة و45 دقيقة، لتعلن الشركة المالكة للغواصة، مساء الخميس الماضي، العثور على حطامها، ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وتبلغ تكلفة الرحلة السياحية الاستكشافية إلى حطام تيتانيك، التي تنظمها شركة «أوشن جيت»، ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ عام 2021، حوالي 250 ألف دولار للشخص الواحد، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.