كم بلغت تكلفة عمليات البحث عن الغواصة المفقودة «تيتان»؟

أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية، عدة سفن لإجراء عمليات البحث عن الغواصة المفقودة تيتان المنكوبة في المحيط الأطلسي، بعد انطلاقها يوم الأحد الماضي وانقطاع الاتصال بالسفينة الأم بعد ساعة و45 دقيقة، وقد كلفت عمليات البحث عن الغواصة الحكومة الأمريكية نحو 1.2 مليون دولار أمريكي، بحسب ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

وتحدث كبير المستشارين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن هذه تقديرات فقط لكن المبلغ النهائي قد يكون أكثر من ذلك بكثير.

الغواصة تعرضت لأضرار كارثية

وذكر خفر السواحل الأمريكي، في وقت سابق، أنه عثر على حطام الغواصة تيتان في المحيط، وأظهر تحليل الحطام أن الغواصة تعرضت لأضرار كارثية وحدث فيها انفجار داخلي تسبب في وفاة جميع الركاب.

وكانت الغواصة تيتان تحمل على متنها 5 أشخاص وكانت منطلقة في رحلة سياحية استكشافية إلى موقع حطام سفينة تيتانيك الشهيرة.

وأوضحت وسائل الإعلام الأمريكية أنه كان على متن الغواصة تيتان كل من الملياردير البريطاني هاميش هاردينج، والمستكشف الفرنسي بول هنري نارجيولي، ومؤسس شركة أمريكية «أوشن جيت» لتنظيم رحلات إلى حطام تيتانيك ستوكتون راش، ورجل الأعمال الباكستاني شاهزادا داوود وابنه.