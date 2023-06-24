بعد انفجار الغواصة تيتان.. ما هي أعمق نقطة يمكن الوصول لها في المحيطات؟

أصبحت الغواصة المفقودة «تيتان» التي انطلقت في أعماق المحيط الأطلسي يوم الأحد الماضي، محط أنظار العالم وفتحت النظر على المحيطات الغامضة التي لا تزال تحمل الكثير من الأسرار والخفايا، بحسب ما ذكرته شبكة «العربية نت».

الغواصات تحاول منذ عقود النزول إلى أعماق البحار

البحار والمحيطات تغطي 70% من مساحة كوكب الأرض، والغواصات منذ عقود تحاول أن تنزل إلى أعماق البحار، إذ أنه في عام 1960 أصبحت أول غواصة تدعي «يو إس إس ترايتون» أن تصل إلى عمق 700 قدم.

وفي سياق متصل، سجل الغواص النمساوي المولد هربرت نيتش أعمق نقطة غوص حر وكانت على عمق 831 قدماً، إذ يصل الضغط 26 مرة أكبر من الضغط علي السطح مما قد يسحق معظم رئات الإنسان، وتسبب هذا العمق بإصابته بمتلازمة تخفيف الضغط الشديدة التي أدت إلى سكتات دماغية متعددة، ومع ذلك وصل إلى السطح وتعافي داخل غرفة الضغط العالي ونجا في النهاية ليروي الحكاية.

وعند الانتقال إلى عمق 2400 قدم، نصل إلى منطقة خطرة مخصصة للغواصات النووية الحديثة، وإذا تجاوزت الغواصات هذا العمق، فإنها ستنهار على الفور.

وفي الوقت الحالي، حدث انفجار لغواصة تيتان قرب حطام سفينة تايتانيك، إذ أعلن خفر السواحل الأمريكي العثور على بقايا من جسم الغواصة على عمق 3810 أمتار، وبعيداً عن مدينة كيب كود الأمريكية بمسافة 1450 كيلومترا.

وعند الانتقال إلى مسافة أبعد بقليل، حوالي 3280 قدمًا، فإننا نصل إلى عمق كافٍ لمنع وصول أشعة الشمس، مما يؤدي إلى سيطرة الظلام على المكان.

وتتواجد العديد من الحيوانات في هذا العمق التي لا تستطيع الرؤية، مثل الجمبري بلا عيون الذي يعيش على عمق يصل إلى 7500 قدم، ويزدهر بالقرب من البراكين الساخنة تحت الماء.

وعند الانتقال إلى عمق 9816 قدمًا، يتزايد مستوى الحرارة بشكل طفيف عن درجات التجمد، ولكن يمكن أن تصل درجات الحرارة في المياه المحيطة بالفتحات الحرارية إلى 800 درجة فهرنهايت.

وقد تمّ تسجيل وجود حوت كوفييه ذو المنقار، وهو حيوان ثديي، عند عمق 9816 قدمًا، ولكن هذا الحوت لا يستطيع استكشاف حطام تيتانيك الذي يوجد على عمق يصل إلى 12500 قدمًا.

وعلى الرغم من أن الضغط في هذا العمق يزيد بمقدار 378 مرة على الضغط على السطح، إلا أنه ما زال هناك حياة، حيث يتواجد سمك الجريث ذو الأسنان الحادة والأخطبوط الدمبو.

وتقع منطقة هادال على عمق يصل إلى 20 ألف قدم، وهي تعتبر أعمق نقطة في المحيط، وتضم أعمق الخنادق في المحيط الهادئ، مثل خندق ماريانا الذي يقع غرب جزيرة غوام الأمريكية، وإذا كان جبل إيفرست قد قلب إلى الخندق، فإن قمته ستصل إلى عمق يصل إلى 29029 قدمًا بما يعادل 8848 مترًا.

المحيط الهادئ أكبر مسطح مائي علي وجه الأرض

ويعد المحيط الهادئ أكبر مسطح مائي على وجه الأرض، ويشكل الساحل الغربي لخمس ولايات أمريكية، وهي كاليفورنيا وواشنطن وألاسكا وهاواي وأوريجون، كما يغطي مساحة تصل إلى 155.4 مليون كيلومتر مربع، ويمتد من كاليفورنيا إلى الصين.

وقد عرف المحيط الهادئ لأول مرة من قبل المستكشف فرديناند ماجلان خلال رحلته عبر بقعة واسعة من المياه الهادئة والراكدة في عام 1520، وأطلق عليه اسم المحيط الهادئ.