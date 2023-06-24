آخر التطورات بشأن البحث عن ضحايا الغواصة تيتان.. تكلفته ملايين الدولارات

بعد أسبوع تقريبًا من مغادرة غواصة تيتان ميناء كندي في رحلة لمشاهدة معالم المدينة إلى قاع المحيط إذ يقع حطام تيتانيك، ينصب التركيز الآن في محاولة استعادة محتملة لحطام المركبة أو بقايا طيارها وأربعة ركاب، بحسب ما ذكرته صحيفة «إكسبريس إستار» البريطانية.

أعلن خفر السواحل الأمريكي مساء أمس الأول، أن الملياردير البريطاني هاميش هاردينحج، ورجل الأعمال البريطاني الباكستاني، شاهزادا داود وابنه سليمان داود البالغ من العمر 19 عامًا، والطيار الأمريكي، للسفينة ستوكتون راش، والمواطن الفرنسي بول هنري نارجوليه، قتلوا فجأة في الانهيار أو ما وصفته السلطات بأنه كارثة.

هل سيتم انتشال الجثث؟

قال مسؤولون في الولايات المتحدة إنهم «غير متأكدين» من قدرتهم على انتشال جثث الأشخاص الخمسة الذين لقوا حتفهم في عمق شمال المحيط الأطلسي.

يقولون إنه لا يوجد إطار زمني لموعد إلغاء أي جهود للتعافي، وفي مؤتمر صحفي في بوسطن يوم الخميس الماضي، قال الأدميرال جون موجر من خفر السواحل الأمريكي للصحفيين إنه لا يستطيع تحديد احتمالات انتشال جثث القتلى.

قال موجر: «إن هذه بيئة لا ترحم بشكل لا يصدق هناك في قاع البحر والحطام يتوافق مع انفجار كارثي للسفينة، ولذا سنواصل العمل ونواصل البحث في المنطقة هناك، لكن ليس لدي إجابة عن الآفاق في هذا الوقت».

تقع سفينة المحيط تيتانيك في قطعتين رئيسيتين على ارتفاع 12500 قدم في قاع البحر بعد أن اصطدمت بجبل جليدي في رحلتها الأولى من ساوثهامبتون في عام 1912.

ماذا سيحدث للبحث؟

بالنظر إلى دوره حتى الآن، من المرجح أن يظل خفر السواحل الأمريكي لاعبًا مهمًا في البحث عن الجثث، وبدأت بعض سفنها وفنييها في العودة إلى سانت جونز يوم الجمعة، مما يشير إلى أن البحث بدأ في الانتهاء.

قالت شركة خدمات البحوث البحرية «Pelagic Research Services» التي اكتشفت مركبتها العاملة عن بعد (ROV) حقول الحطام إنها تخطط للبقاء في الموقع لإجراء مهام (ROV) لمدة أسبوع آخر.

ومن المرجح أن تمتد تكلفة البحث إلى ملايين الدولارات لخفر السواحل الأمريكي وحده.

ماذا سيحدث للحطام من الغواصة؟

سترغب فرق البحث في إزالة أكبر قدر ممكن من حطام الغواصة، بما في ذلك أجزاء من ألياف الكربون التي شكلت جزءًا من الهيكل، حتى تتمكن السلطات من بناء صورة أفضل لما حدث، وقال الخبير تحت سطح البحر بول هانكين إن خمس قطع رئيسية من الحطام تم العثور عليها ساعدت في تحديد مصير تيتان.

وتم صنع القسم الأوسط من ألياف الكربون ومن المرجح أن يركز المحققون على ما إذا كان الفشل الهيكلي هناك قد تسبب في المأساة.

وقال رايان رامزي، قائد الغواصة السابق في البحرية الملكية البريطانية، لبي بي سي، إن المحققين سيجمعون كل قطعة من الحطام يمكنهم العثور عليها.

وأضاف رامزي «أنه لا يوجد صندوق أسود، لذا لن تتمكن من تتبع آخر حركات السفينة نفسها، ولكن بخلاف ذلك، فإن عملية التحقيق لا تختلف عن عملية تحطم الطائرة».