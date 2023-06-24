العثور على جثة مسن غرق في ترعة بالمنوفية

شهد مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية العثور على جثة مسن مصاب بألزهايمر داخل ترعة البتانونية، بعد أن أعلنت أسرة المتوفي تغيبه على مدار الأيام الماضية، حيث جرى انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل مصرع مسن غرقًا في ترعة البتانونية

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز شبين الكوم، تبين أن المتوفى مسن يبلغ من العمر 65 عاما، ومقيم بمركز الشهداء، غرقا في ترعة البتانونية، وأعلنت أسرته تغيبه وطلبت من يجده الإبلاغ عن ذلك وحررت محضرا في قسم الشرطة.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطار بالعثور على جثة مسن

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بالعثور على جثة شخص مسن تم العثور عليه من قبل الأهالي في ترعة البتانونية بدائرة المركز، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتباشر جهات التحقيق كشف الواقعة وملابساتها.