حملات تموينية لضبط الأسواق والمخابز قبل عيد الأضحى في المنوفية

تكثف الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية جهودها على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسواق قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، حيث جرى ضبط كميات من اللحوم الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ إجراءات وتحرير محاضر تجاه المخالفين.

حملات تموينية مكثفة علي الأسواق بالمنوفية

وتنظم مديريات التموين والصحة والطب البيطري حملات مشتركة ومكثفة للمرور على الأسواق والمحال التجارية ومحال الجزارة للتأكد من عدم استغلال التجار للاحتفالات بعيد الأضحى بعد رفع حالة الطوارئ، وفق ما أكده عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مشيرًا إلى أن الحملات تتخذ إجراءات فورية تجاه المخالفين من التجار.

حملات صباحية ومسائية على الأسواق بالمنوفية

وأضاف مدير مديرية التموين بالمنوفية، أن الحملات ستكون مكثفة على الأسواق قبل وأثناء عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن الحملات لن تكون فقط في أوقات الصباح وإنما يكون هناك حملات مسائية، مشيرا إلى أن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية يتابع وبوجه بشكل مستمر فيما يخص الحملات التموينية على الأسواق.

وأشار إلى أن الحملات التموينية المشتركة يتم فيها تحرير محاضر تزيد عن 200 محضر متنوعا، مؤكدا أنه يتم المرور بشكل مكثف على المخابز للتأكد من اتباع التعليمات وعدم التلاعب في الموازين فضلا عن الاهتمام بالنظافة داخل المخابز.