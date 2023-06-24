مواصفات وحدات «سور مجرى العيون».. تطرح بعد العيد ومصدر يكشف سعر المتر

كشف هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الوحدات السكنية الكائنة بمنطقة سور مجرى العيون، سيتم طرح أول إعلان بها عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك.

وجاء ذلك في بث مباشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خلال جولة ميدانية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمنطقة.

مصدر: 10 آلاف جنيه سعر المتر

وقال مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية، إن سعر المتر بالشقق الكائنة بمنطقة سور مجرى العيون، سيفوق الـ 10 آلاف جنيه، وبنظام استثماري لتغطية نفقات المشروع، موضحًا أن المنطقة تحوَّلت لتحفة معمارية عقب توجيهات القيادة السياسية بالتتطوير والتجديد، لإرجاع القاهرة التاريخية قيمتها ومكانتها المعرفة، كتراث عالمي حي باليونسكو.

مواصفات وحدات سور مجرى العيون

وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الوحدات السكنية الكائنة بـ سور مجرى العيون، على مستوى تشطيب رفيع، بنموذجين الأول غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، والثاني 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، بمساحات تصل إلى 125 و150 مترا مربعا، مضيفا أن العمارة الواحدة مساحتها 600 متر مربع، والدور الواحد به 4 شقق، والعمارة بها مدخل ومصعد كهربائي واحد.

مواصفات مشروع تطوير سور مجرى العيون

وترصد «الوطن» مواصفات وتفاصيل مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون:

- تشييد 79 عمارة بارتفاعات مختلفة.

- عدد الشقق 1924 شقة.

- إنشاء 18 شقة بنشاط تجاري بالدور الأرضي في بعض العمارات.

- بناء فندق سياحي بطاقة 1200 غرفة فندقية متميزة.

- بناء مسرح رئيسي مكشوف أمام المول بمساحة 1000 متر مربع.

- بناء مول تجاري إداري ترفيهي فندقي يضم سينمات ومطاعم وجراج يسع 1355 سيارة.