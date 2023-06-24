مستشار رئيس الوزراء: طرح وحدات «سور مجرى العيون» بعد العيد (فيديو)

كشف هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، عن موعد طرح الوحدات السكنية الجديدة في منطقة سور مجرى العيون بعد تطويرها.

موعد طرح الوحدات السكنية في سور مجرى العيون

وقال «يونس» في بث مباشر عبر صفحته على «فيس بوك» قبل قليل، على هامش جولة ميدانية يجريها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في «القاهرة التاريخية»، إنه سيجري طرح الإعلان عن أول طرح للوحدات السكنية في منطقة سور مجرى العيون بعد عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن تلك المنطقة متميزة معماريًا في قلب القاهرة، وأن ما تحقق فيها بمثابة «إنجاز وإعجاز»، موضحًا أنها كانت بمثابة «خرابة»، وأصبحت «جنة».

مميزات منطقة سور مجرى العيون

وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة ستضم «مول ومسرح وفندق ومنطقة ترفيهية»، وستكون بمثابة منطقة جذب سياحي.

وشدد على وجود اهتمام بأقل التفاصيل في المنطقة المطورة لسور مجرى العيون، ويتواجد بداخلها مشرابيات بشكل جميل، مع اهتمام كبير بشكل العمارات و«اللاند سكيب».

وقال هاني يونس، إن الفندق المقام في مثل تلك المنطقة التي ستمثل مصدر جذب سياحي، سيحقق عائدا للبلاد، نظرًا لقدوم السائحين وإنفاقهم وتوفير مصادر دخل للدولة والمواطنين، والإنفاق بـ«الدولار».