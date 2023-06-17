مصادر حكومية تكشف سعر المتر بوحدات سور مجرى العيون بعد طرحها للحجز

أكدت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن سعر المتر في الوحدات السكنية الكائنة بسور مجرى العيون، يزيد عن 10 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أنها تحفة معمارية تليق بالمنطقة العريقة.

وكان هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أعلن موعد حجز الوحدات السكنية الكائنة بمنطقة سور مجرى العيون، وذلك بعد موافقة الحكومة في اجتماعها الأسبوعي على طرح المرحلة الأولى منها.

وأشار «يونس» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى فتح باب الحجز قريبًا: «الحجز قريبًا.. سور مجرى العيون بعد التطوير».

تفاصيل المرحلة الأولى لمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

وترصد بوابة «الوطن» تفاصيل المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، وفق ما أعلنته الحكومة في بياناتها الرسمية.

- إنشاء 79 عمارة بارتفاعات مختلفة.

- إجمالي عدد الشقق 1924 وحدة سكنية.

- إنشاء 18 شقة بنشاط تجاري بالدور الرضي في بعض العمارات.

- إقامة فندق سياحي بطاقة 1200 غرفة فندقية متميزة.

- إنشاء مسرح رئيسي مكشوف أمام المول بمساحة 1000 متر مربع.

- إنشاء مول تجاري إداري ترفيهي فندقي.

- يضم المول مطاعم وسينمات.

- يضم المول التجاري جراجا يسع 1355 سيارة.

وأوضحت الحكومة، أن منطقة سور مجرى العيون من أكثر المناطق التي أولتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اهتماما واسعا، من حيث أعمال الإحياء والتطوير لعكس عبق تاريخها، وذلك بتوجيهات وتوصيات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.