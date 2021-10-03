كل ما تريد معرفته عن تطورات شقق منطقة سور مجرى العيون «المدابغ» سابقا

منطقة سور مجرى العيون، واحدة من المناطق التاريخية التي كان لها نصيبا من التطوير، ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن القضاء على المناطق العشوائية، لذا وضعت الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خطة لتطوير منطقة سور مجرى العيون «المدابغ» سابقا، لتطويرها وإعادتها للشكل الحضاري، مع الحفاظ على الطراز المعماري الإسلامي، الذى يتناسب مع المنطقة.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» مواصفات الشقق داخل عمارات منطقة سور مجرى العيون بعد التطوير، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق والمسؤولين عن المشروع.

تفاصيل شقق منطقة سور مجرى العيون «المدابغ» سابقا

- تبلغ المساحة الإجمالية لمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، حوالي 90 فدانا.

- يضم مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، 79 عمارة، بإجمالى 1692 وحدة سكنية.

- جرى إنشاء العمارات على الطراز الإسلامي؛ كي يتلائم مع طبيعة المنطقة التي تعود للقاهرة الإسلامية.

- ينقسم المشروع إلى جزأين، الأول السكني والذى يضم 79 عمارة سكنية، والآخر عبارة عن مول تجاري تراثي، يتناسب مع طبيعة المنطقة، ومن المخطط أن يكون أكبر مول على مستوى الجمهورية، على مساحة 51 ألف متر مسطح، يضم مسرحين أحدهما مكشوف، والآخر مغلق، سينما، كافتيريات، مطاعم، قاعات عرض، جراجات للسيارات، وفقًا لتصريحات نائب رئيس جهاز بحيرة عين الصيرة.

مكونات شقق منطقة سور مجرى العيون «المدابغ» سابقا

- يوجد 2 أسانسير داخل كل عمارة.

- تتكون الشقة من 3 غرف، و3 حمامات.

- مساحة الشقة تبلغ حوالى 150 مترا مسطحا.

- بينما تبلغ مساحة الغرفة الواحدة 16 مترا تقريبا.

- ستسلم الشقق السكنية كاملة التشطيب والمرافق، وتم مراعاة عمل الوصلات الخاصة بالتكييفات الداخلية، كي لا يتم العمل مرة أخرى داخل الشقة عند التسكين.

- يبعد المشروع عن بحيرة عين الصيرة ومتحف الحضارة، بمسافة 5 دقائق.

- يوجد بكل عمارة مصعدين.

- الدور الواحد يضم 4 شقق.