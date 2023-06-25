3 خطوات صحيحة لذبح الاضاحي دون انسداد الصرف.. تجنبا لانقطاع المياه

يعد الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي خلال عمليات تربية وذبح الأضاحي واحدة من أهم الأمور التي يجب مراعاتها من قبل المواطنين وذلك مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حتى لا تحدث نتائج سلبية على شبكات الصرف الصحي في تلك الآونة من العام.

«الوطن» تواصلت مع فريق التوعية بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، من أجل تقديم خطوات التعامل الأمثل مع شبكة الصرف الصحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك والتي تمثلت في 3 خطوات هامة.

خطوات التعامل الصحيح

- ترشيد استهلاك المياه وعدم استخدام الخراطيم في تنظيف الأضاحي خلال عمليات الذبح وقت عيد الأضحى المبارك.

- عدم إلقاء الفضلات أو المواد الصلبة في شبكة الصرف الصحي

- عدم إلقاء مخلفات الأضاحي في بالوعات الصرف الصحي.

نتائج سلبية للتعامل الخاطئ

كما حذر فريق التوعية بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية من نتائج التعامل السيء وعدم السير على تلك الخطوات المسبقة والتي قد تؤدي إلى التالي:

- انسداد الصرف الصحي قد يؤدى إلى قطع المياه لفترات طويلة حتى الانتهاء من حل المشكلة

- انسداد مواسير الصرف الصحي يؤدى إلى انتشار المياه الملوثة في الشوارع وبالتالي أنتشار الأمراض والأوبئة .