أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة الإسكندرية.. الكورنيش يتصدر 

يرغب الجميع في معرفة أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة الإسكندرية، حيث تتجه أعينهم إلى عروس البحر الابيض المتوسط خلال تلك الآونة لما تتميز به من أماكن تنزه عديدة تناسب كافة المواطنين في فصل الصيف، أبرزها كورنيش الإسكندرية، ناهيك عن الشواطئ والحدائق مثل المنتزه والمعمورة وحديقة الحيوان وأنطونيادس.

أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة الإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية؛ فسحة العيد، حيث ترصد أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة الإسكندرية لخدمة المواطنين الراغبين في قضاء يوم مميز خلال إجازة العيد في صيف 2023، بحسب ترشيحات محمد سعد، الخبير السياحي السكندري الذي أكد أن الأعين تتجه إلى المتنزهات والشواطئ كونها الأماكن العامة الأقل تكلفة من حيث دخول والاكثر ملائمة لذلك العيد.

الحدائق أفضل أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة الإسكندرية

تعد حدائق المنتزه بما تحويه من قصر المنتزه، وما تم بها من تطوير خلال الآونة الأخيرة، أحد أهم أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة الإسكندرية كونها تمثل العراقة والتاريخ والأماكن الساحرة بجانب كوبري المنتزه المميز الذي يتم أخذ الصور التذكارية عليه، والبحيرة الجديدة.

خروجات بسيطة لقضاء عيد الأضحى بمحافظة الإسكندرية

وفي ذات السياق، تبرز حدائق الإسكندرية كأماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة الإسكندرية أبرزها «حديقة المعمورة وحديقة الحيوان وعدد من الحدائق والمنتزهات الموجودة في المدينة في الميادين العامة».

كورنيش وشواطئ الإسكندرية.. أرخص خروجة عيد

يعد كورنيش الإسكندرية من أفضل وأهم أماكن قضاء إجازة عيد الأضحى في محافظة الإسكندرية، بل أنه يعد أرخص «خروجة» خلال تلك الآونة حيث «التمشية» والجلوس عليه بشكل مجاني على ذلك الخط الممتد من المنتزه شرقا وصولاً إلى بحري غربا.

كما تبرز شواطئ الإسكندرية بالتحديد الشاطئين المجانيين في منطقة المندرة واخر في في الانفوشي، بحسب ما أعلنته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل تتواجد شواطئ يبدأ سعر تذكرة دخولها من 5 جنيهات فقط وهو ما يجعلها خروجة رخيصة للغاية.