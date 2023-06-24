عالم أزهري لـ«قناة الناس»: الحج تجارة رابحة مع الله وثوابه عظيم

قال الدكتور عصام الروبي، عالم بالأزهر الشريف، إنَّ الانسان الذي يكفي بيته بالكاد عليه ألا يقترض لأداء فريضة الحج ويكلف نفسه ما لا يطيق، مؤكدا أن الثواب العظيم للحج لمن استطاع إليه سبيلا.

الروبي: الحجاج والعمار هم وفد الله وضيوفه

وأضاف «الروبي» خلال تقديمه برنامجه «آيات بينات» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الحجاج والعُمار هم وفد الله - عز وجل، وأنَّ شعيرة الحج من ثواب الجهاد في سبيل الله، وفقا لحديث النبي محمد – صلى الله عليه وسلم: «جهاد الكبير، أي الشيخ الفاني، والضعيف والمرأة (التي لا حول ولا قوة لها) هو الحج»، وهو حديث صحيح رواه أبي هريرة.

الحجاج إن دعوا الله أجابهم

وتابع عالم الأزهر الشريف: «الحجاج ضيوف الله الكرام.. إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم»، و«من خرج يأُم هذا البيت يقصده حاجًا أو معتمراً كان مضمون على الله سبحانه إن قبضه أن يغفر له وإن رده.. رده بأجر وغنيمه»، وفي كلتا الحالين إما يبعث ملبيا إذا مات على هيئة الحج ويحشره مع من أنعم عليهم من الصديقين والصالحين، أو إذا رده إلى أهله ودياره رده بأجر وغنيمة، فهي تجاره رابحة مع الله وعنده الثواب.