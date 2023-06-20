أحضان وزغاريد في وداع حجاج الجمعيات بالبحر الأحمر لأداء فريضة الحج (صور)

ودّع أهالي محافظة البحر الأحمر حجاج الجمعيات بالأحضان والقبلات والزغاريد، مساء اليوم الثلاثاء، من أمام مقر مديرية التضامن الاجتماعى بالغردقة.

وداع حجاج بيت الله الحرام

وأبدى الحجاج فرحتهم وسعادتهم بالسفر إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، مقدمين الشكر لمحافظ وقيادات البحر الأحمر لما بذلوه للحجاج من تسهيلات في إنهاء الإجراءات، خاصة مع كبار السن، داعين الله أن يمن على مصر بنعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ شعبها من كل سوء.

42 حاجا تابعين للجمعيات الأهلية بالبحر الأحمر

ومن جانبه أوضح أحمد عبيد الشاذلي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي ورئيس مكتب الحج، في بيان اليوم، أن عدد حجاج هذا العام بلغ 42 حاجًّا من حجاج الجمعيات الأهلية يمثلون جميع مدن المحافظة، بواقع 14 من الغردقة، و10 من رأس غارب، و6 من سفاجا، و9 من القصير، إضافة إلى حاج واحد من مرسى علم واثنين من مدينة الشلاتين.