إرشادات تجنبك السقوط أثناء أداء مناسك الحج

تتعدد المناسك التي يؤديها الحجاج خلال موسم الحج، من رمي الجمرات للسعي بين الصفا والمروة للطواف، وهو ما يعرض البعض للسقوط في كثير من الأحيان، لذا قدمت وزارة الصحة والسكان، إرشادات مهمة في هذا الصدد.

ونشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إرشادات لتجنب السقوط أثناء أداء مناسك الحج.

إرشادات لتجنب السقوط أثناء أداء مناسك الحج

وتأتي إرشادات تجنب السقوط أثناء أداء مناسك الحج، كما يلي:

1- ينصح بالحرص على ارتداء أحذية مناسبة وفي حالة جيدة لكي يكون الكاحل في وضع مريح ومن أجل تجنب الاصطدام عند التواجد في الأماكن المزدحمة.

2- تجنب السير على الأرضيات الزلقة بالجوارب.

3- يمكن للحاج طلب المساعدة ممن حوله للقيام بأشياء لا يمكنه القيام بها وحده.

4- يجب الاهتمام بقدميك جيدا قبل البدء في أداء مناسك الحج عن طريق تقليم الأظافر واستشارة الطبيب عند الشعور بوجود أي مشاكل في القدم.

5- إذا شعر الحاج باضطرابات في التوازن أو ضعف في الإبصار والسمع، فيجب عليه استخدام الوسائل الطبية المساعدة كالعصا والكراسي المتحركة والنظارة والسماعة الطبية لتجنب السقوط وما ينتج عنه من مضاعفات خلال أداء مناسك الحج.