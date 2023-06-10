محافظة القاهرة: مشروع تلال الفسطاط نقلة حضارية ومتنفس للزوار

أكدت محافظة القاهرة، أن مشروع تلال الفسطاط يقع على مساحة 500 فدان في مصر القديمة من أجل استعادة المظهر الحضاري والتاريخي للقاهرة التاريخية، ويعد نقلة حضارية ومتنفسا للزوار، إذ يقع بجوار متحف الحضارات وحديقة الفسطاط القديمة التي دخلت المشروع لتعديل ملامحها، ومسجد عمرو بن العاص من حدود المشروع وشارع صلاح سالم يطل عليه وبحيرة عين الصيرة داخل المشروع.

مصاطب وتلال

وأشارت إلى أن المشروع في منطقة تاريخية تحوي مقابر أثرية وجامع عمرو وغيرها، بالإضافة إلى إقامة تلال جبلية فيها مسطحات خضراء وحمام سباحة ونوافير ومصاطب خضراء وأماكن ترفيهية ومتنزهات.

وأوضحت أن مشروع تلال الفسطاط مستمر ولم يتوقف وجار إقامة أكثر من 18 بوابة للمشروع منها واحدة على مسجد عمرو بن العاص وبوابة على صلاح سالم وبوابة متحف الحضارات، كما سيتم إنشاء نهر يمر بين التلال ويصل إلى جامع عمرو بن العاص، وتكون هناك ساحة فيها نوافير ويتم وصل البحيرة بالنهر، مع تسيير مراكب من البحيرة تمر في النهر بين التلال كمتنزه للزوار.

توسعة شارع الفسطاط

ومن الخطط إقامة تليفريك يصل بين التلال إلى هضبة المقطم التي يتم ربطها بمحور الحضارات ويصل إلى حديقة الأزهر، كما يجرى حاليا توسعة شارع الفسطاط ضمن خطط التطوير للحديقة ومحيطها، وهي تشهد إقامة مسطحات خضراء ومسارح وفنون وأماكن ترفيه.