أروى جودة تنهار من البكاء في عزاء والدها.. وهشام ماجد ودرة أول الحضور

وصلت الفنانة أروى جودة، منذ قليل، إلى مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، لتلقي العزاء في والدها، الذي وافته المنية أمس الجمعة، بعد صراع مع المرض.

وحرص عدد من النجوم على تقديم واجب العزاء لأروى جودة، أبرزهم صفاء أبو السعود التي تعد خالة أروى، وهشام ماجد، درة، المنتجين محمد حفظي وطارق الجنايني.

ودخلت أروى جودة في حالة من البكاء الشديد، أثناء استقبالها المعزيين.

أروى جودة تعلن وفاة والدها

وأعلنت الفنانة أروى جودة، أمس، وفاة والدها عبر «استوري» على تطبيق موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، إذ كتبت قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله أبي العزيز الأستاذ يحيى أحمد قاسم جودة، اللهم ارحمه وأدخله أعلى درجات جناتك واغفر له وضاعف من حسناته وتجاوز عن سيئاته».