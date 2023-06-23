موعد ومكان عزاء والد الفنانة أروى جودة

تستقبل الفنانة أروى جودة، مساء غدا السبت عقب صلاة المغرب، العزاء في والدها المغفور له يحيى أحمد قاسم جودة، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من يوم الجمعة، وتم تشييع جثمانه والصلاة عليه ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.

موعد عزاء والد أروى جودة

ومن المقرر أن تستقبل أروى جودة، ووالدتها وشقيقاتها البنات وخالتهن الفنانة الكبيرة صفاء أبوالسعود، العزاء في والدها الراحل عقب صلاة المغرب غدًا في مسجد الحامدية الشاذلية، وسط حضور عدد كبير من أصدقائها داخل وخارج الوسط الفني.

انهيار أروى جودة بسبب البكاء حزنا على والدها

وشهدت الجنازة اليوم، انهيار أروى جودة ودخولها في حالة شديدة من البكاء، وحرص عدد من السيدات والفتيات على الالتفاف حولها، ومحاولة تهدئتها والتخفيف عنها، ولم تستجب لهن وظلت تنتحب وتبكي بمرارة شديدة لفراق والدها.

وفاة والد أروى جودة

وكانت أروى جودة أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، وفاة والدها واصفةً إياه بالأب العزيز، داعيةً جمهورها ومتابعيها بضرورة الدعاء له بالرحمة والمغفرة.