لطلاب الشهادة الإعدادية.. تنسيق الثانوية العامة 2023 في سوهاج

تنسيق الثانوية العامة 2023 في سوهاج، تشغل الآلاف من المواطنين والأهالي في شتى أنحاء محافظة سوهاج، خاصة مدارس الثانوية العامة والمدارس الفنية، ومعرفة القواعد العامة لقبول المستجدين للعام الدراسي 2023/2024

تستعرض «الوطن» تنسيق الثانوية العامة 2023 في سوهاج، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الوقت وبشكل متواصل ودائم.

تنسيق الثانوية العامة 2023 في سوهاج

وجاء تنسيق الثانوية العامة 2023 في سوهاج بحسب ما أعلنه وكيل وزارة التربية والتعليم في سوهاج، الدكتور ياسر محمود، بعد اعتماد محافظ الإقليم، والتي جاءت كالتالي:

- الحد الأدنى للقبول في المدارس الثانوية العامة 251 درجة للطلاب الذين يدرسون اللغة الإنجليزية و235 درجة للطلاب الذين يدرسون اللغة الفرنسية في الصف الإعدادي.

- الحد الأدنى للقبول في مدرسة سوهاج السياحية والفندقية نظام 5 سنوات: 200 درجة.

- الحد الأدنى للقبول في مدارس التعليم الفني التجاري بنين: 190 درجة للذكور و160 درجة للإناث.

- الحد الأدنى للقبول في مدرسة البلينا الفندقية السياحية نظام 5 سنوات: 200 درجة.

- الحد الأدنى للقبول في مدرسة طهطا الفندقية السياحية: 200 درجة.

- الحد الأدنى للقبول في المدارس الثانوية الزراعية: 140 درجة لجميع المدارس على مستوى المحافظة.

- الحد الأدنى للقبول في التعليم الزراعي: 140 درجة.

- الحد الأدنى للقبول في فصول الخدمات بجميع أنواع التعليم الفني: 140 درجة.

الطلاب والطالبات الناجحين في الصف الثالث الإعدادي

وأضاف وكيل تعليم سوهاج، أن تحديد هذه الحدود الدنيا للقبول بناءً على تنسيق الطلاب والطالبات الناجحين في الصف الشهادة الإعدادية على المدارس الثانوية، ووضع قواعد قبول الطلاب المستجدين في مدارس الثانوية العامة والفني للعام الدراسي المقبل.

تطبيق هذه الحدود الدنيا في جميع المدارس

وأشار وكيل تعليم سوهاج إلى أنه يتم تطبيق هذه الحدود الدنيا في جميع المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث جاءت بعد وضع قواعد قبول الطلاب المستجدين في مدارس الثانوي العامة ومدارس الثانوي الفني للعام الدراسي المقبل، بمجموع درجات قبول كحد أدنى في المدارس العامة 251 درجة للطلاب دارسي مادة اللغة الإنجليزية، و235 درجة كحد أدنى للطلاب دارسي اللغة الفرنسية في الصف الثالث الإعدادي، وذلك بعد اعتماده من محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي.