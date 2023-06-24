إجابة سؤال طرحه جوارديولا حينما شاهد معبد «خونسو» بالأقصر.. أبدى دهشته

خطف المدرب الإسباني، بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الأنظار خلال زيارته إلى مصر، بعد أن حقق الثلاثية التاريخية، الدوري الإنجليزي وأبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، وخلال زيارته لمحافظة الأقصر، وقف مندهشًا من جمال وبراعة بناء «معبد خونسو»، وهو ما دفعه لطرح سؤال عن كيفية بناء تلك المباني الضخمة وما هي الآلات التي استخدموها في البناء واحتفاظها بالألوان على الرغم من مرور آلاف السنين.

متى تم الانتهاء من معبد الكرنك؟

وتعليقًا على ذلك، قال مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن معبد الكرنك من أكبر المعابد في العالم القديم، مبني على حوالي 45 فدانا، فضلا عن أنه تم الانتهاء من بنائه بعد ما يقرب من 2500 سنة، «كان كل عصر يتم البناء في المعبد شوية ويقف لحد ما خلص بعد آلاف السنين» حسب تعبيره.

وأضاف «شاكر» خلال حديثه مع «الوطن»، أن معبد «خونسو» هو جزء من معبد الكرنك، وكان يرمز له بأنه إله القمر عن القدماء المصريين، أما عن كيفية بنائه فكان يستخدم ما يسمى بالرامب وهو عبارة عن سقالة من الطوب اللبن، «يتم بناء أول صف من الحجر وبعدين طبقة من الطوب اللبن لحد ما يبقى عمود حوالي 22 متر وبعدين يشيلوا الحجارة من الصف الأول» وفق تعبيره.

كيفية بناء معبد خونسو؟

«القدماء المصريين كانوا بيستغلوا فترة الفيضانات عشان يستخدموا الطين والميه اللي بيبنوا منها الأعمدة الضخمة وبيتم الرسم عليها» هكذا عبَّر كبير الأثريين، مشيرًا إلى أن احتفاظ المعابد بألوانها رغم مرور آلاف السنين، أنها كانت تستخدم بطبيعتها وطبيعة المذيبات والمثبتات المستخدمة فيها.

«جميع الألوان المستخدمة ألوان طبيعية من الأحجار الجبلية» وفق حديث مجدي شاكر، موضحًا أنه يمكن استخدام هذه الألوان من الأحجار الجبلية المختلفة حتى يومنا هذا.