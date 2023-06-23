جوارديولا وأسرته في زيارة للأهرامات.. و«السياحة» تهديه نسخة من قناع توت عنخ آمون

يزور مصر حاليًا، المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وعائلته، في زيارة خاصة لمدة أسبوع لقضاء جزء من عطلته الصيفية.

زيارة جوارديولا ترويج سياحي لمصر

وأشار السيد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن مثل هذه الزيارات الخاصة بالمشاهير لها تأثير قوي ومؤثر في الأسواق السياحية المستهدفة للترويج السياحي لمصر بصورة أكبر ومنها السوق الإسباني والذي شهد نمواً كبيراً في الحركة السياحة الوافدة منه خلال النصف الأول من هذا العام.

وقد وصل بيب جوارديولا وأسرته، مطار القاهرة، مساء أمس، من إسبانيا، وكان في استقباله نسرين عثمانلي مدير مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي وعدد من أعضاء المكتب، حيث تم الترحيب بهم وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن بعض الأماكن السياحية والأثرية بالمقصد السياحي المصري.

وقد بدأ برنامج الزيارة بمدينة القاهرة وسينتهي بمدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان، حيث زار، اليوم، منطقة أهرامات الجيزة.

كما قامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بدعوته على مأدبة غداء بأحد الفنادق المُطلة على الأهرامات، وقد كان في استقباله السيد أحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ونرمين حنفي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حيث رحبوا به وبأسرته، وتم إهدائهم هدية تذكارية لنسخة من قناع الملك توت عنخ آمون والذي أبدى إعجابه الشديد به.

ومن المقرر أن تستمر هذه الزيارة بعد ذلك في رحلة نيلية من الأقصر إلى أسوان على إحدى الذهبيات، وتختتم بزيارة معبد أبو سمبل بأسوان.