سناء منصور: زيارة جوارديولا لها تأثير في الأسواق السياحية التي تستهدفها مصر

علقت الإعلامية سناء منصور، على زيارة الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا لمصر، رفقة أسرته لقضاء عطلته الصيفية، قائلة: «مصر أم الدنيا، أسعد بأن يأتي مشاهير العالم لمصر، وزيارة بيب جوارديولا سيكون لها تأثير في الأسواق السياحية التي تستهدفها مصر للترويج السياحي».

سناء منصور: يجب أن نتعلم أفرادا وشعبا كيف نحتفي بهؤلاء السياح

وأضافت سناء منصور خلال تقديم برنامج «السفيرة عزيزة» على قناة «dmc»: «لدينا مرشدون سياحيون يتميزون باللغة والثقافة على مستوى عالٍ جدا، وسعيدة أن تعود حركة السياحة لقوتها، أتابع النشرة السياحية وأرى أن هناك تقدما كبيرا جدا، فالسياحة من الموارد الأساسية ومصر تستحق أن يأتي السياح إليها، والمطلوب أن نتعلم أفرادا وشعبا كيف نحتفي بهؤلاء السياح».

جوارديولا يُنهي رحلته بزيارة معبد أبو سمبل في أسوان

إلى ذلك، قالت الإعلامية نهى عبدالعزيز: «جوارديولا لديه متابعون كثر على السوشيال ميديا، ووعدهم أنه سينشر صور زيارته لمصر، حيث زار عددا من المعالم السياحية مثل أهرامات الجيزة وأبو الهول ويُنهي رحلته بزيارة معبد أبو سمبل في أسوان، ونتمنى له عطلة سعيدة.. ودائما مصر مضيافة وتفتح أبوابها لكل السياح حول العالم».