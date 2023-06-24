تفاصيل زيارة جوارديولا وأسرته إلى معبد الكرنك.. انبهروا بالألوان

قال الطيب غريب، مدير معابد الكرنك بمحافظة الأقصر، إن مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، انبهر جدًا من ألوان معبد الكرنك، لدرجة أنه اعتقد أنها ألوان غير حقيقية، وطلب التعرف أكثر على الحضارة داخل معبد الكرنك.

جوارديولا وعائلته يزورون معبد خونسو: محتفظا بألوانه

وأضاف «غريب» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن جوارديولا عندما علم بأن هناك مكانًا محتفظًا بألوان وهو «معبد خونسو» أصر على الذهاب إليه وأسرته للتعرف أكثر على الألوان داخل المعبد رغم ارتفاع درجات الحرارة، ورغم أن المعبد يُبعد حوالي 400 متر، فإنه أصر التعرف على براعة المصري القديم في الألوان وكيف احتفظت المعابد والجدران بتلك الألوان، رغم مرور آلاف السنين.

جوارديولا يتعجب من ضخامة أعمدة معبد الكرنك

وتابع: طول الأعمدة وضخامتها داخل المعبد جذبت انتباه جوارديولا وعائلته في زيارته لمصر، وظل لفترات طويلة واقفا مندهشا وينظر إليها بإعجاب، واستفسر عن كيفية بناء تلك المباني الضخمة وما هي الآلات التي استخدموها في البناء، لافتًا إلى أن جوارديولا طلب زجاجة ماء وكنا نعتقد أنه يشرب منها إلا أنه سكبها فوق رأسه ورءوس أسرته في جو من البهجة والمرح.

بيب جوارديولا وأسرته في زيارة 5 أيام لمصر

يشار إلى أن معبد الكرنك، شهد صباح اليوم، زيارة المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بيب جوارديولا، هو وأسرته ضمن زيارته للأقصر لقضاء عطلته الصيفية، التي تستمر 5 أيام ما بين الأقصر وأسوان.

ويقيم جوارديولا وأسرته خلال زيارته إلى الأقصر في أحد المراكب العائمة تسمى «فضية» وسيبحر بها من الأقصر غدًا إلى أسوان، وسيقام له حفل عشاء فاخر بمعبد الأقصر، وستكرمه لجنة تسويق السياحة الثقافية.