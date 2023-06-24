14 توجيها من «التنمية المحلية» للمحافظات خلال فترة عيد الأضحى

وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بضرورة تنفيذ التوجيهات الحكومية والتركيز على عدد من الملفات خلال الفترة الراهنة، وفي إجازة عيد الأضحى، من أجل تحقيق الصالح العام وخدمة المواطنين.

ومن أبرز التعليمات للمحافظات والملفات التي تحظى بالتركيز حاليا، وفق تقرير حكومي، التالي:

عدم السماح بأى تعديات على أملاك الدولة

- عدم السماح بأي تعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية، وأي أعمال بناء، والتصدي الفوري لأي مخالفات بالإزالة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

- التأكيد على زيادة ضخ اللحوم والتوزيع في الشوادر على مستوى المحافظات، وتوفير السلع الأساسية بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية.

- تشديد الحملات على الأسواق والمحلات، للتأكد من جودة السلع واللحوم، وإعداد المجازر جيدا لاستقبال الأضاحي.

التشديد على منع ذبح الأضاحي بالشوارع

- التشديد على منع ذبح الأضاحي بالشوارع أو خارج المجازر .

- تشكيل غرف عمليات بكل مديرية، بالتنسيق مع عمليات التنمية المحلية ومجلس الوزراء، للتعامل مع الأزمات والطوارئ، خاصة في إجازة العيد.

- التشديد على كفاءة عمل مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والإنارة والمستشفيات والوحدات الصحية، من أجل خدمة المواطنين والتفاعل مع أي شكوى.

متابعة الساحات والحدائق

- متابعة تجهيز الساحات والحدائق والمتنزهات التي تستقبل المواطنين أيام العيد، ومتابعة صيانة الألعاب للتأكد من سلامتها.

- تفعيل دور وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات في إجازة العيد، لمواجهة أي مخالفة على الفور.

- حصر أملاك الدولة المستردة بالمحافظات، والتشديد على الحفاظ عليها وعدم عودة التعدي مرة أخرى.

- تكليف المحافظات بوضع تصور للمشروعات الخدمية المطلوب تنفيذها، والاستغلال الأمثل لأملاك الدولة المستردة.

- تنفيذ 332 مجمع خدمات حكومة داخل قرى مبادرة حياة كريمة، من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين بالريف.

تذليل العقبات أمام المستثمرين

- إعداد مخططات لـ المناطق الصناعية الرسمية ولاية المحافظات، من أجل خدمة الاستثمار.

- العمل على حل مشكلات المستثمرين، وتنسيق ما بين التنمية المحلية مع المحافظات لمتابعة الشكاوى الواردة للمحافظة، والتوجيه بسرعة فحصها، والرد على المستثمرين وتذليل العقبات.

- تكليف المحافظات بحصر الفرص الاستثمارية الواعدة بكل محافظة.