قبل إجازة العيد.. تعرف على الشهادات الأعلى فائدة في مصر

أعلنت العديد من البنوك المصرية عن شهادات ادخارية ذات عائد مرتفع، وتعتبر أعلى 4 شهادات، التي تم الإعلان عنها من جانب البنك الأهلي المصري، وبنك ناصر، وبنك التعمير والاسكان، والبنك المصري الخليجي.

البنك الأهلي المصري

طرح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية التي تتميز بعائد ثابت يصل الي 3 سنوات وتصل سعر الفائدة الي 19% شهريا ويقدر الحد الأدني للشراء 1000 جنيها كما قدم البنك شهادة بلاتينية أخري ذات العائد المتدرج ومدتها 3 سنوات والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، وسعر العائد للسنة الأولى 22%، والثانية 18% والثالثة 16%.

بنك التعمير والإسكان

وأعلن بنك التعمير والإسكان عن طرحه شهادة ثلاثينية تصل المدة الخاصة بها إلى 3 أعوام بعائد ثابت يصل إلى 18.5% وذلك بشكل شهري وقد يصل العائد إلى 20% سنويا فيما يصل الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

بنك ناصر

كما أعلن بنك ناصر عن شهادة ادخارية تراكمية تصل المدة الخاصة بها الي 3 أعوام ويتم الصرف عند الاستحقاق ويصل العائد الخاص بها الي 22% فيما أتاح شهادة تراكمية أخري تصل مدتها الي سنة ونصف ويصرف العائد عن الاستحقاق بنسبة 20%.

البنك المصري الخليجي

وبالنسبة للبنك المصري الخليجي يقدم للعملاء شهادة ادخار تسمي " ثروة بلس " يصل الأجل الخاص بها الي 3 سنوات وبعائد يصل الي 23% في السنة الأولي والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.