«التنمية المحلية»: قوافل صحية ضمن خدمات «حياة كريمة» في 3 محافظات

تلقت وزارة التنمية المحلية تقرير من محافظات سوهاج والمنيا ودمياط حول خدمات مبادرة حياة كريمة وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية التنمية البشرية لأهالى القرى والريف من خلال تكثيف الخدمات التى تقدمها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، والتى من أهم عناصرها الصحة العامة والتمتع بصحة جيدة والإرتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في الريف.

قوافل صحية

وأشار التقرير إلى تكثيف القوافل الصحية بقرى "حياة كريمة" لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية المجانية للفئات الأولى بالرعاية بكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، ففي محافظة سوهاج تم تقديم خدمات طبية علاجية مجانية من خلال 8 قوافل طبية بقرى مبادرة تطوير الريف، حيث تم توقيع الكشف الطبى على المواطنين بالمجان فى تخصصات باطنة، أطفال، عظام، جراحة، رمد، أسنان، جلدية، نساء وتوليد،وتقديم العلاج مجانا .

وفى محافظة دمياط تم تنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة وتم تحويل حالات لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة واجراء تحاليل لبعض الحالات .

المناطق الأكثراحتياجا

وفى محافظة المنيا يتم استهداف المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً وتم اطلاق قافلة فى قرية زاوية الجدامى فى مغاغة، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لــ 181 متردداً لزيادة الوعى الصحي عند المواطنين.