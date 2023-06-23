مساعد وزير التنمية المحلية: مد عمل المحلات ساعة في إجازة عيد الأضحى

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن أيام الإجازات والأعياد الرسمية تشهد مد عمل المحلات ساعة إذ يتم مد عمل المحلات والمولات التجارية للعمل حتى الساعة 12 منتصف الليل فترة إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم الثلاثاء حتى الاثنين المقبل.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، استمرار العمل بالمواعيد الصيفية للمحال حيث المحلات والمولات تغلق في الحادية عشر مساء ومع إجازة العيد يتم مد العمل ساعة.

أنشطة تعمل 24 ساعة

وأشار إلى أن بعض الأنشطة تعمل على مدار 24 ساعة من أجل تلبية خدمة المواطنين، ومن تلك الأنشطة المخابز والأفران والصيدليات والسوبر ماركت والبقالة وأسواق وأنشطة الخضار والفاكهة، علاوة على استمرار خدمة التيك أواي للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

ومن مواعيد عمل وغلق المحلات في إجازة عيد الأضحى، غلق المطاعم والكافيهات في الواحدة صباحا، أيضا عمل الورش داخل الكتل السكنية حتى السابعة مساء باستثناء الورش ومحطات الوقود الموجودة على الطرق السريعة وفي المناطق الحيوية.

متابعة مواعيد غلق المحلات

وشددت وزارة التنمية المحلية على المحافظات متابعة التزام المحلات والمطاعم والكافيهات والورش والمولات التجارية بمواعيد غلق المحلات فترة عيد الأضحى، وتسيير لجان متابعة من الوحدات المحلية بالمحافظات لمتابعة عمل وغلق المحلات وعدم مخالفة المواعيد المقررة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين، إذ تبدأ بإنذار للمخالف وصولا إلى الغلق في حالة تكرار المخالفة.

وأوضحت التنمية المحلية، أن مواعيد غلق المحلات تهدف إلى ضبط الشارع وترشيد استهلاك الطاقة والسماح لهيئات وشركات النظافة القيام بدورها على أكمل وجه في تنظيف وتجميل الشوارع والميادين ورفع المخلفات أولًا بأول.