«الوزراء»: إنشاء «مقبرة العظماء» لنقل الرفات إليها من القبور الأثرية

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإنشاء مقبرة ستحمل اسم «مقبرة العظماء» وسيتم إنشاء تلك المقبرة بمواصفات خاصة تليق بهؤلاء، وهذه المقابر سينقل إليها رفاتهم وبعض أجزاء المقابر الأصلية: «تلك المقابر تنتمي لفئة المقابر التراثية والشخصيات البارزة».

سعد: لجان متخصصة لتحديد ماهية المقابر التاريخية أو الأثرية

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «dmc»، أن هناك لجان متخصصه هي من ستحدد ماهية المقابر التاريخية أو الأثرية، حيث إن المقابر التراثية يكون لها شكل ورونق معينين، واللجنة هي من تحدد: «هنحافظ على الشكل المميز لتلك المقابر، وستنقل كاملة ويعاد نصبها في المكان الجديد، والمياه الجوفية لن تترك أثرا إلا وستدمره».

نقل المقابر بالتراضي مع الورثة والملاك

وأوضح أن ترميم المقابر في مكانها الحالي سيكون شيئا مؤقتا، لكن المياه الجوفية لن تترك هذا الترميم على حالة، وبالتالي كان الحل الأفضل نقلها لمكان آخر على حساب الدولة، مشيرا إلى أن نقل المقابر سيحدث بالتراضي مع الورثة وأصحاب تلك المقابر».