تراجع أسعار اللحوم بالشرقية قبل عيد الأضحى.. وحملات مكثفة لضبط الأسواق

شهدت أسعار اللحوم تراجعا بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، حيث طرحت الأجهزة المختصة المزيد من اللحوم في الشوادر والمجمعات الاستهلاكية، كما خفض التجار سعر اللحوم البلدية بعد تراجع الإقبال على محلاتهم.

تراجع أسعار اللحوم في الشرقية

وقالت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، إن المديرية رصدت خلال الأيام الماضية تراجع أسعار اللحوم، حيث انخفض سعر اللحوم البلدية من 350 و340 إلى 300 جنيه، في محلات الجزارة.

وأكدت وكيل «تموين الشرقية»، في تصريحات لـ«الوطن»، انخفاض سعر اللحوم السوداني لتسجل 195 جنيها، وكيلو اللحم البرازيلي 160 جنيها، مشيرة إلى أن المديرية تتابع مع الجهات المختصة تزويد المجمعات الاستهلاكية والشوادر باللحوم البرازيلية والسودانية، والتأكد من جودتها لتقديم منتج للمواطنين موافق للاشتراطات الصحية وبأسعار مخفضة.

حملات مكثفة على الأسواق

وأشارت إلى أن المديرية تقوم بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض، وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة، ومحلات بيع الأسماك والمطاعم، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، لافتة إلى أنه يتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وفي هذا الإطار، تشن مديرية الصحة بالشرقية حملات تفتيشية ورقابية على مصانع وأماكن تصنيع وبيع الأغذية قبل عيد الأضحى، وأسفرت حملة تم شنها أمس للتفتيش على مصانع أغذية في بلبيس، برئاسة الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، عن إعدام 3 أطنان و700 كيلوجرام منتجات لحوم وزيت، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، و3 أطنان و660 كيلوجرام لحوم لعدم وجود بيانات وسوء التخزين.

سعر كيلو اللحوم السوداني

وقالت نورا عقل، إحدى أهالي مركز القنايات، إنها قامت بشراء لحم سوداني من معرض السلع الاستهلاكية بمدينة الزقازيق، بسعر 195 جنيها للكيلو، مشيرة إلى أن هذه اللحوم سعرها مخفض وجودتها جيدة.

وأكدت منيرة عبد السلام، ربة منزل مقيمة بالزقازيق، أن أسعار اللحوم البلدية انخفضت خلال الأيام الماضية من 350 جنيها إلى 330 ثم 320 جنيها، ووصلت في بعض الأماكن إلى 300 جنيه، مشيرة إلى أنهم كانوا يتوقعون ارتفاع الأسعار قبل عيد الأضحى لتتجاوز 400 جنيه، ولكن الانخفاض جاء مفاجئا وعكس التوقعات، وهو الأمر الذي يعطي انطباعا جيدا نحو انخفاض الأسعار.