كيف تفرق بين لحوم الماعز والأغنام؟.. السر في الرائحة واللون والذيل

لم يتبق سوى أيام قليلة جدا تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وفي تلك المناسبة السعيدة التي يحتفل بها المسلمون حول العالم، يكثر الإقبال على شراء أنواع عديدة من المواشي للتضحية كما تتنوع أصناف اللحوم من مصادر متعددة بمحلات الجزارة، والبعض أحيانا لا يفضل تناول لحوم الخرفان «الضاني» أو الماعز، ويفضلون لحوم الحيوانات الكبيرة.

كيف تفرق بين لحوم الماعز والأغنام

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور القراء توضح «الوطن» الفرق بين لحوم الماعز ولحوم الأغنام في ظل عيد الأضحى المبارك 2023.

أوضحت الدكتورة سالي محمود الفقي، بمديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة عدة أمور يمكن من خلالها التقرفة بسهولة بين لحوم الماعز ولحوم الأغنام، بالنظر إلى طبيعة اللحمة ولونها والدهون والعظام والذيل، وجاءت على النحو التالي:

لحوم الأغنام

- في الخرفان صغيرة الحجم، تكون لحومها ذات لون أحمر ناصع وألياف عضلية دقيقة، ويترسب الدهن بين العضلات وتحت الجلد وحول الكليتين، ويكون سهل التفتت.

- أما الخروف كبير السن، فيكون لحمه أحمر داكن وملمسه ناعم وأليافه العضلية كثيفة.

لحوم الماعز

- تتميز لحوم الماعز بلونها الأحمر الداكن، وأحياناً يصبح بنفسجي مع ظهور رائحة مميزة للجنس، ويكون قوام الدهن لزج ويتجمع حول الكليتين بكميات كبيرة.

رائحة اللحوم وكميتها في الماعز والغنم

- يحتوي لحم الأغنام «الضأن» على نسبة دهون أعلى من لحم الماعز والرائحة المميزة للحم الضأن ناتجة عن حمض الكابريليك المخزن في الأجزاء الدهنية من قطع لحم الضأن.

- يكون لون لحم الأغنام أفتح من لون لحم الماعز، وهناك رائحة نشادرية للحوم ذكور الماعز «التيس» وهذه الرائحة لا تظهر في ذبائح الأغنام.

القيمة الغذائية في لحوم الماعز والأغنام

- لحم الماعز يحتوي على نسبة أقل من الكوليسترول والدهون المشبعة والسعرات الحرارية من لحم الأغنام والبقر.

- يحتوي لحم الماعز على بروتين أكثر من لحم الغنم.

من حيث الدهون

- يتميز دهن لحوم الماعز بكونه لزجًا لذلك نلاحظ التصاق بعض الشعر على ذبائحها أما في الأغنام فهذه الصفة غير موجودة.

من حيث العظام

- تتميز الماعز بطول عظم الكعبرة «إحدى عظام الساعد»، ويكون ضعف طول عظم المشط.

- أما عند الأغنام فطول عظم الكعبرة يساوي تقريباً عظم المشط.

- الفقرات العجزية في الماعز يكون عددها 4 أما في الأغنام يكون عددها 3 فقط

- لوح الكتف يكون طويل ورفيع عند الماعز، أما عند الأغنام فيكون عريض وقصير.

- عظم القص وهو الذى يربط الاضلاع ببعضها، يكون مسطح عند الماعز، ومحدب عند الأغنام.

من حيث الذيل

- يكون الذيل في لحوم الماعز رفيع ودقيق ولا يوجد به دهون، أما ذيول الأغنام فتكون كبيرة نسبيا ومحاظة بكمية كبيرة من الدهن وتسمى اللية.