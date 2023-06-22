توزيع 28 ألف كيلو لحوم أضاحي على الأسر الأكثر احتياجا في المنيا

أعلنت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، توزيع لحوم الأضاحي على الأسر غير القادرة في قرى ونجوع المحافظة، بإجمالي 28 ألف كيلو لحوم أضاحي، و50 عجل بلدي ضمن مشروع «صك الأضحية» لهذا العام.

مشروع صك الأضحية بالتعاون مع الأورمان

وأكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أنّ المديرية تستهدف من خلال مشروع صك الأضحية بالتعاون مع جمعية الأورمان، الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة المنيا ونجوعها ومدنها، بخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا.

إدخال الفرحة على المضحي

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنّ الغاية من الأضحية هي إدخال الفرحة على المضحي، من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وفي نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم، مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

وأوضح أنّ الذبح سوف يبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق بذبح العجول البلدية في مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بالمنيا، وتوزيعها على غير القادرين خلال أيام العيد في القرى الأكثر احتياجًا في المنيا، من خلال مكتب مشروعات المحافظة وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأوضح أنّ الكمية المخصصة من اللحوم المستوردة بلغت 28 ألف كيلو لحوم توزع على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعايا لأهالي محافظة المنيا، وذلك طبقًا لتعليمات وزارة الزراعة، مؤكدًا أنّ اللحوم المستوردة يجري ذبحها خلال أيام العيد وستوزع بعد شهرين حين وصولها مصر.