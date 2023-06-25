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بدء توافد طلاب الثانوية على اللجان لأداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا

كتب:

أميرة فكري
08:37 ص | الأحد 25 يونيو 2023
امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

بدأ توافد طلاب الصف الثالث الثانوي إلى لجان امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الكيمياء، وطلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة للحفاظ على صحة الطلاب والعاملين المشاركين في امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة.

تفتيش طلاب الثانوية العامة بالعصا الإلكترونية 

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة، إجراءات مشددة لتفتيش الطلاب والطالبات بالعصا الإلكترونية قبل دخولهم إلى امتحاني الكيمياء والجغرافيا، للتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية «موبايل، وسماعات، وساعات سمارت أو إلكترونية».

ووجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، بتفتيش طلاب الثانوية العامة 3 مرات باستخدام العصا الإلكترونية للتفتيش في الحالات التالية: «أثناء دخول الطلاب، وداخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات، وبعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية».

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