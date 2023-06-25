طريقة تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة.. التعليم توضح

تثور الكثير من الأسئلة في أذهان طلاب الثانوية العامة لاسيما كيفية آلية تصحيح أوراق الثانوية العامة وخصوصاً الأسئلة المقالية ونستعرض في السطور التالية الآلية المُتبعة في التصحيح .

آلية التصحيح

وفقاً للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن تصحيح الأسئلة المقالية عبر التابلت يأتي حرصًا من الوزارة على أن يأخذ كل طالب حقه بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، والموضوعية وبما يضمن لهم التقييم الصحيح.

وأشار أيضًا إلى أن أعمال تصحيح الامتحانات، بالنسبة للأسئلة المقالية على التابلت يتم من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع (2) مصحح لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين، وذلك لوضع التقييم النهائي، مع مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء.

امتحان الكيمياء

ويعقد اليوم، الأحد، امتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2023، في المدارس ورقياً بنمط الأسئلة الموضوعية «اختيار من متعدد» بنسبة 85% والتي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، ومقالياً بنسبة 15%، وفق ما أعلن عنه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.