«الصحة» تحذّر السيدات من مادتين في كريمات التفتيح: لا تستخدموها دون استشارة طبيب

وجّهت هيئة الدواء المصرية، رسالة عاجلة للسيدات بشأن استخدام كريمات تفتيح البشرة التي تحتوي على مادتي الهيدروكينون أو الكورتيكوستيرويدات دون استشارة الطبيب، موضحة في تقرير رسمي لها، أنّ كريمات تفتيح البشرة التي تحتوي على هذه المواد، تتسبب في مخاطر صحية بالغة.

تجنب الكريمات مجهولة المصدر

وأكدت هيئة الدواء، ضرورة تجنب استخدام الكريمات المجهولة المصدر، حيث تتسبب في تهيّج العين واحمرار الوجه، مطالبة المواطنين بالتأكد من سلامة المنتجات المستخدمة وشرائها من أماكن موثوق بها، وحال الشك في أي نوع من الكريمات، يجب التواصل مع هيئة الدواء عبر الخط الساخن، والاطلاع على نوع الكريم والتأكد من سلامته.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، أنّ كريمات تفتيح البشرة يجب أن توصف من خلال الطبيب المشرف على الحالة، مشيرة إلى أنّ الدراسات الحديثة أثبتت أنّ الكريمات التي تستخدم دون استشارة طبيب، لا يدوم مفعولها لا يدوم لفترات طويلة، لذلك على المواطنين استشارة الطبيب المشرف على الحالة أولا، واستخدام النوع المناسب للبشرة.

الخط الساخن لهيئة الدواء

وذكرت هيئة الدواء المصرية، الخط الساخن 15301 لها، جرى تزويده بعدد من الأشخاص المدربين على أعلى مستوى، لاستقبال التساؤلات الخاصة بالمواطنين والرد عليهم، وذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين، وضبط سوق الدواء في مصر بما يتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.