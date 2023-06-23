7 نصائح من هيئة الدواء عند استخدام كريمات التفتيح للبشرة

قدمت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح عند استخدام كريمات تفتيح البشرة​، لافتة إلى أهمية استشارة الطبيب قبل استخدام أي نوع من أنواع كريمات تفتيح البشرة، في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 للنهوض بالصحة.

مجموعة من النصائح عند استخدام كريمات تفتيح البشرة​

- استخدم الكمية الموصوفة من قبل الطبيب على المنطقة المراد علاجها فقط من الجلد.​

- تجنب وضع الكريم على الجلد المحيط لهذه المنطقة، أو في المناطق المحيطة بالعينين والفم والأنف، إلا في حالة كريم تفتيح الهالات السوداء.​

- اغسل يديك جيدًا قبل وبعد وضع الكريم.​

- تجنب ملامسة المنطقة المعالجة لجلد شخص آخر لبضع ساعات على الأقل بعد وضع الكريم.​

- استخدم كريم الحماية من الشمس لحماية البشرة من التأثيرات الضارة لأشعة الشمس.​

​- يحتاج معظم الأشخاص إلى مواصلة العلاج لمدة 3 أو 4 أشهر تقريبًا. ​

- قد يوصي مقدم الرعاية الصحية بإيقاف العلاج بعد هذا الوقت، أو استخدامه لفتره أطول في حالات قليلة جدًا.

مخاطر استخدام البشرة المغشوشة

واستعرضت هيئة الدواء مخاطر استخدام كريمات تفتيح البشرة المغشوشة، وقالت تسبب كريمات البشرة المغشوشة وتتضمن إحمرار الجلد، والبثور في الجلد، وتورم الجلد، والقشعريرة، مطالبة السيدات بأهمية الاطلاع على مصدر الكريمات وعدم اللجوء إلى الكريمات الرخيصة.